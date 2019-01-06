الفجيرة يخوض 3 وديات استعداداً للدور الثاني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الفجيرة بقيادة التشيكي هاشيك لعب 3 مباريات ودية مع فرق من دوري المحترفين ودوري الأولى خلال أيام 17 و24 و28 يناير، خلال معسكره الداخلي استعداداً للدور الثاني من الدوري، وأكد يوسف عبدالله مدير الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة، انتظام كل اللاعبين في التدريبات بما فيهم الأجانب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لفريق الكرة يسعى للاستفادة من فترة التوقف بإيصال اللاعبين إلى الجاهزية قبيل استئناف مباريات الدوري التي سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على الجميع.

وأشار إلى أن المركز الحالي للفريق «11» غير مطمئن، ولا بد من استنفار الجهود وشحذ الهمم من قبل اللاعبين من أجل تحقيق عدد من الانتصارات والحصول على مزيد من النقاط تحسباً لتجنب الهبوط المباشر لدوري الهواة.

وأكد عبدالله يوسف أن معنويات لاعبي «الذئاب» تبدو عالية عقب انتهاء فترة الراحة التي استمرت لنحو أسبوعين، منوهاً إلى أن الجهاز الفني يركز على تصحيح الأخطاء التي حدثت في الدور الأول من الدوري، مشيراً إلى أن هاشيك سيكون هدفه تثبيت أقدام الفريق في دوري المحترفين والذهاب بعيداً في مسابقة أغلى الكؤوس رغم صعوبة المهمة أمام الوصل، لكن لاعبينا سيكونون في قمة الجاهزية لمباريات الدوري والكأس، ونطالب أنصار الفريق بمساندته بقوة في كل البطولات.

يواجه الفجيرة فريق بني ياس في افتتاح مبارياته بالدور الثاني من دوري الخليج العربي يوم 5 فبراير المقبل، ثم يلاقي الوصل 9 فبراير في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.