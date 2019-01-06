القبيسي: تقرير رازوفيتش يحسم الصفقات الشتوية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد أحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، أهمية المرحلة المقبلة من الموسم وحرص فريقه على الظهور الجيد، مؤكداً أن إدارة النادي في انتظار تقرير الصربي رازوفيتش المدير الفني فيما يختص بمشاركات الفريق السابقة في كأس رئيس الدولة، دوري المحترفين، وكأس الخليج العربي، ومعرفة الاحتياجات الفنية قبل الدخول في الصفقات الشتوية، وقال: التغيير في الظفرة لن يتم من أجل التغيير، ولكن حسب رؤية المدرب، وحتى الآن لم تناقش الإدارة ملف التعاقدات لأنها تنتظر تقرير المدرب، لكن المؤكد أن أي تعديل سيكون حسب النقص والحاجة، أو حال مغادرة أحد اللاعـبين لنادٍ آخر عن طريق الإعارة، وفتح باب التعاقدات الشتوية لا يعني أن النادي سيقوم بإضافة عناصر جديدة، عموماً كل شيء ســوف يتضح في الفترة المقـــبلة، خاصة أن الفريق كان في فترة راحة ولدينا وقت كافٍ لدراسة وتقييم الوضع.

تدريبات

من ناحية أخرى، يستأنف فريق الظفرة تدريباته مساء اليوم على ملعبه بأبوظبي، استعداداً للدور الثاني من الدوري بعد فترة راحة قصيرة استمرت 10 أيام منح خلالها الجهاز الفني جميع اللاعبين راحة من التدريبات، ويقود الصربي رازوفيتش تدريب الفريق اليوم بعد عودته من بلده أول من أمس، ويشارك في المران جميع اللاعبين حسب البرنامج الذي وضعه المدرب سابقاً، وبرز اتجاه لإقامة معسكر داخلي في دبي يؤدي خلاله الفريق عدداً من التجارب الودية الإعدادية في فترة توقف المنافسات.

عودة

ويسترد الظفرة في المرحلة المقبلة جهود لاعبه المميّز إبراهيم سعيد بعد انتهائه من أداء الخدمة الوطنية، وتمثل عودته مكسباً كبيراً للفريق خلال النصف الثاني من الموسم، لسد النقص الذي يعانيه في الجهة اليسرى، وسيعمل الجهاز الفني على تجهيز إبراهيم سعيد ببرنامج تدريبي خاص، بعد أن ظل يشارك بصورة متقطعة في الفترة السابقة.

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أنهى الظفرة الدور الأول من الدوري برصيد 14 نقطة في المركز العاشر، ونجح في بلوغ مرحلة ربع النهائي من منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.