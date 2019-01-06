أشبال خورفكان.. أرقام قياسية

المصدر: خورفكان - محمد فضل

بلغة الأرقام والحسابات أثبت أشبال خورفكان «تحت 14 سنة»، بأنه لا وجود لمنافس لهم في مسابقة هذه الفئة السنية التي ينظمها اتحاد الكرة، وحقق الفريق أرقاماً قياسية عدة ومنها الفوز في كل المباريات التي أقيمت حتى الآن «12 من 12» محققين 36 نقطة، وهو رقم قياسي ربما يتحقق للمرة الأولى خلال مرحلة الذهاب، وسجل لاعبو الفريق 67 هدفاً، ما يؤكد المهارات التي يتمتع بها هؤلاء الصغار، وحقق الفريق أكبر فوز في المسابقة متغلباً على أشبال فلج المعلا بنتيجة 13 - صفر.

وينتمي معظم لاعبي الفريق من عوائل كروية في خورفكان، وسبق لآبائهم ارتداء ألوان شعار نادي الخليج سابقاً وخورفكان حالياً، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، سباعي منتخب الأشبال للمنطقة الشرقية عبد العزيز الكسار، والذي ينحدر من عائلة الحكم فهد الكسار، وعبد الله جمال بوهندي ابن إداري المنتخب، ومحمد خلفان هداف الفريق والحارس زايد عبد الغفار، وسلطان فهد وسعيد النقبي وعبد الرحمن أحمد الحنطوبي.

الجدير بالذكر، أن فهد خلفان النقبي لاعب الفريق يحتل وصافة هدافي المسابقة بـ 20 هدفاً خلف علي جمال برمان، لاعب العروبة «21 هدفاً». ويشرف على تدريب الفريق التونسي طارق بن سالم، والإداري فهد الغاوي.