النصر يضم زاناردي إلى اللجنة الفنية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ضم نادي النصر، البرازيلي كايو زاناردي، إلى عضوية اللجنة الفنية، التي يترأسها عضو مجلس إدارة شركة الكرة، راشد مرزوق. وكان زاناردي أشرف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، بعد إقالة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش الشهر الماضي، وقاد «العميد» إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونصف نهائي كأس الخليج العربي، ويواصل زاناردي مهمته على رأس الإدارة الفنية للأكاديمية، إلى جانب عضويته في اللجنة الفنية. وتضم اللجنة الفنية في عضويتها، كلاً من ثابت سهيل مشرف الفريق الأول، وعادل شاكري وجمعة سعيد، ومحمد علي الغيثي، المدير التنفيذي للنادي.