علياء سعيد تحلق بذهبية البطولة العربية للضاحية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حلقت علياء محمد سعيد عداءة منتخبنا الوطني الأول لألعاب القوى، أمس بالميدالية الذهبية في البطولة العربية 23 لاختراق الضاحية للسيدات، في العاصمة الأردنية عمان، ونجحت عداءة المنتخب ونادي شباب الأهلي، في حصد الذهب محققة زمناً قدره 34.49 دقيقة، وشهد السباق منافسة شرسة لمسافة 8 كيلو مترات، مع عداءات 16 دولة عربية، وفي طقس بارد، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية.

وأهدى المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، الميدالية الذهبية إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتي، وأكد أن الإنجاز الذي تحقق جاء بفضل دعم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات للرياضة.

وأشاد الكمالي بالمستوى الذي قدمته علياء خلال السباق رغم برودة الطقس الذي أثّر كثيراً على حالة العدّاءات المشاركات في البطولة، واعتبر انتصار علياء عودة إلى النتائج الجيدة التي ميزتها في السنوات الأخيرة، خاصة وهي في طريقها إلى مرحلة جديدة من مسيرتها الرياضية.

الجدير بالذكر أن العدّاءة يجري تحضيرها حالياً للمشاركة في سباقات الماراثون، وستكون مشاركتها الأولى المقبلة في السباق الرئيس لماراثون دبي خلال يناير الجاري، وشاركت في البطولة العربية مع زميلها في المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، مبارك راشد المرشدة، بهدف تحضيرهما للاستحقاقات المقبلة.