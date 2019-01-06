كلباء يصل إلى معسكر القاهرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كلباء إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبدء معسكر خارجي يستمر حتى 17 الجاري، ويخوض الفريق خلاله مباراتين وديتين، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعداداً للتجربة الودية الأولى يوم الخميس المقبل، فيما يخوض الودية الثانية 16 الجاري.

ويسعى «النمور» إلى استثمار فترة توقف دوري الخليج العربي، والاستعداد بصورة مثالية للدور الثاني بشكل جيد، وخاصة مع تحقيقه 18 نقطة في الدور الأول، ما يؤكد اقترابه من تأكيد بقائه في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الأربع في دوري المحترفين.

من جهة أخرى، اقترب الفريق من التعاقد مع أحد المدافعين المواطنين؛ بهدف تعزيز الخطوط الخلفية بأحد العناصر الجديدة، خاصة بعد رحيل يعقوب حسن إلى فريق النصر، وكان الجهاز الفني في الفريق جدد الثقة في المحترفين الأجانب الأربعة في الفريق الأول لكرة القدم، وهم المجري الدولي جوجاك، والكولمبي تومي توبار، والبرازيلي مايك راموس، والفرنسي جيوفاني سيو «من أصول إيفوارية»، نظراً للمستوى المميّز الذي قدمه اللاعبون في الفترة الماضية.