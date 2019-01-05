النصر يقترب من ضم البلوشي وخميس

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

علم «البيان الرياضي» أن الثنائي مهند خميس، نجم الفجيرة، والمدافع يعقوب حسن البلوشي، لاعب كلباء، أبديا رغبتيهما في الانضمام لصفوف «العميد» اعتباراً من الموسم الكروي الجديد 2019 - 2020، وتشير المتابعات إلى أن المفاوضات بين النصر واللاعبين خلال الفترة الأخيرة تكللت بالنجاح في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقتين عقب نهاية الموسم الحالي، خصوصاً أن كلاً من مهند خميس ويعقوب البلوشي دخلا فترة الـ6 أشهر الأخيرة من نهاية عقدهما مع الفجيرة وكلباء، وسيكونان بمثابة أولى صفقات «العميد» استعداداً للموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن يعقوب البلوشي يتمتع بخبرات كبيرة بعد أن نشأ وترعرع في نادي كلباء ودافع عن ألوانه مواسم عدة، ويرتدي حالياً شارة الكابتن.