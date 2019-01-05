الترفيه ينعش لاعبي شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استغل عدد من لاعبي فريق شباب الأهلي لكرة القدم، فترة الإجازة القصيرة التي حصلوا عليها في بداية التوقف الطويلة للمسابقات المحلية، في القيام بعدة أنشطة ترفيهية قبل العودة القوية للتدريبات استعداداً لاستئناف المنافسات عقب نهاية كأس آسيا.

وأنهى سالمين خميس، رحلة قصيرة إلى مدينة أمستردام الهولندية، ونشر عدة مقاطع فيديو لرحلته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وهو يستمتع بالأجواء الباردة، إلى جانب فيديو عن لقائه مع المغربي أسامة السعيدي، لاعب الأهلي السابق، والذي يقيم حالياً في هولندا.

في حين، فضل البرازيلي لوفانور، قضاء إجازته على شواطئ دبي، ونجح في استثمار وقت الإجازة في القيام ببعض الأنشطة، ومنها مشاركته في بطولة ودية لـ«الفولي فوت»، على أحد شواطئ دبي.

ومن المقرر تجمع الفريق الأحد المقبل في استاد شباب الاهلي في العوير، لبدء التدريبات، وفق البرنامج المعد من الجهاز الفني في فترة التوقف وكان اللاعبون حصلوا على إجازة لمدة 7 أيام عقب لقاء الجزيرة في كأس الخليج العربي .