شباب الأهلي يؤجل العودة لتدريباته 24 ساعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، تأجيل استئناف تدريبات الفريق لمدة 24 ساعة، ليبدأ الفريق تدريباته غداً الأحد، بدلاً من اليوم السبت، للسماح للاعبي الفريق بمتابعة مباراة منتخبنا الوطني الأول ونظيره البحريني مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، في افتتاح النسخة 17 من كأس آسيا لكرة القدم.

توفير ملعب

وفي الوقت الذي يتوقع أن يواجه فيه الفريق مشكلة توفير ملعب للتدريبات حال تأخر الانتهاء من عملية الصيانة التي تجرى حالياً لأرض ملعب الاستاد الرئيسي لنادي شباب الأهلي فرع العوير، وفي ظل استلام الاتحاد الآسيوي لإستاد راشد، والمشارك في استضافة مباريات وتدريبات المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، وكذلك انشغال استاد مكتوم بن راشد بمقر النادي في الممزر، باستضافة تدريبات عدد من المنتخبات الآسيوية التي تقام مبارياتها في دبي، ومن المقرر أن تتواصل تدريبات شباب الأهلي في دبي طوال فترة توقف المسابقات المحلية لظروف البطولة القارية، بعدما صرفت الإدارة والجهاز الفني، النظر عن إقامة معسكر خارجي، مع غياب أكثر من عنصر أساسي عن «فرسان دبي»، لظروف الانضمام إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، وأوضح أروابارينا، أن التدريبات في دبي ستكون لهذا السبب، أفضل لظروف شباب الأهلي الحالية.

تجارب ودية

ويبحث الجهاز الإداري لشباب الأهلي، عن توفير بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف، ويتوقع أن تكون مع أندية من الدرجة الأولى، وتقام على ملاعب تلك الأندية مع انشغال أغلب أندية المحترفين باستضافة مباريات كأس آسيا 2019، في الوقت الذي لم يتضح فيه الموقف من اللاعبين الأجانب بالفريق، إذ جدد المدرب ثقته في الرباعي الأكوادوري أيوفي، والبرازيلي لوفانور، والأرجنتيني ايمليانو فيكيو وماورو دياز، إلا أن هناك مؤشرات بإمكانية تغيير لاعب أجنبي على الأقل خلال فترة القيد الشتوي الحالية، في ظل حالة عدم الرضا الكامل عن الرباعي، ومطالبة الجماهير بالتعاقد مع لاعب بإمكانيات عالية، لمساعدة الفريق خلال المرحلة المقبلة الأكثر أهمية، والتي يخوض فيها شباب الأهلي مباريات مضغوطة، وينافس بقوة على كافة البطولات المحلية الثلاث.