بينات: طموح النصر بفخامة استاد آل مكتوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الأسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر أن من تطأ قدماه قلعة العميد لأول مرة ويشاهد استاد آل مكتوم التحفة العالمية يدرك سريعاً طموح الفريق، وقال بينات في أول تصريح منذ توليه تدريب النصر خلفاً للصربي ايفان يوفانوفيتش المقال من منصبه الشهر الماضي: الاستاد الجديد يجسّد طموح نادي النصر، ملعب بتلك الفخامة يستحق فريقاً قوياً وهو ما سنعمل عليه، سأبذل كل طاقاتي من اجل تحقيق هذا الطموح، أعلم جيدا أن النصر ناد عريق وأنا فخور بتدريبه ومشاركة أحلام جماهيره وشرف لي أن يرتبط اسمي به.

تأهل العميد

وعبر بينات عن سعادته بتأهل العميد لنصف نهائي كأس الخليج العربي، وربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن مثل هذه النتائج الجيدة تساعده على مواصلة العمل في أجواء محفزة للاعبين لتحقيق شيء مهمّ بنهاية الموسم، وأضاف: أعلم أن الفريق مر بظروف صعبة بداية الموسم في مسابقة الدوري، وابتعد قليلاً عن المنافسة على اللقب لكن حظوظه قوية في مسابقتين، لذا أهدافنا واضحة، سنعمل على تحسين موقعنا في جدول الترتيب والمنافسة بكل قوة في مسابقة كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لذا طموحاتي كبيرة وأنا سعيد بذلك.

مستوى جيد

وأوضح بينات أنه شاهد عدداً من مباريات النصر، حيث كان حاضراً في مواجهة الجزيرة في دوري الخليج العربي، معرباً عن إعجابه بمستوى اللاعبين وقال: يملك النصر لاعبين محليين جيدين ومنهم من يلعب في المنتخبات الوطنية، وهذا أمر جيد للفريق، وحتى اللاعبين الأجانب بإمكانهم تقديم يد المساعدة لنا لتحقيق الأهداف التي نسعى لها، طبعاً سنواصل دراسة حاجات الفريق في الفترة المقبلة وكما نعلم حتى أكبر الأندية في العالم يمكن أن تمر بفترات صعبة، المهم يجب أن تجد الحلول المناسبة لتغيير الموقف السلبي وتحوله إلى نتائج جيدة، وبثّ الطاقة الإيجابية في اللاعبين، وقال بينات إنه يعلم أن النصر لم يحصل على لقب الدوري منذ أكثر من 30 عاماً وهو تحدّ كبير بالنسبة له، وقال: سنعمل خطوة خطوة، ليس من السهل المنافسة على لقب الدوري، علينا أن نبني فريقاً قادراً على ذلك، أهدافنا الآنية واضحة، أمامنا مسابقتين مهمّتين سننافس على لقبيهما.

وجود نيغريدو

وعن علاقته بمواطنه ألفارو نيغريدو مهاجم الفريق، قال بينات إنه فخور بوجود نيغريدو بالنصر لأنه من الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية، ومكسب للفريق، وتابع قائلا: نيغريدو ليس لاعباً كبيراً فقط، هو يتميز بعقلية احترافية عالية وأعتقد أن وجوده معنا مهمّ لتحقيق أهداف الفريق، ونحن محظوظون به لأنه من اللاعبين المميزين في مركز رأس الحربة.

الكرة الإماراتية متطورة

وعن رأيه في كرة القدم الإماراتية، صرح المدرب الأسباني أنه متابع جيد للكرة الخليجية خاصة أنه سبق أن خاض تجربة طويلة في الدوري السعودي، وقال: الكرة الإماراتية في تطور مستمرّ من عام إلى آخر، والمنتخب الوطني حقق نتائج جيدة في السنوات الأخيرة وأتمنى له التوفيق في مشاركته الآسيوية الحالية، أغلب الأندية تملك لاعبين جيدين وهناك مدربون على مستوى عال، والأهمّ من ذلك تطور مستوى اللاعبين المحليين، وأضاف: لقد استقطب الدوري الإماراتي أسماء كبيرة لاعبين ومدربين كبار على مستوى العالم مثل كيكي فلوريس الذي تربطني به علاقة صداقة وقد تحدثنا حول كرة القدم هنا، ولذا أنا فخور بأن أكون أحد المدربين في دوري الخليج العربي.

تهنئة العين

وهنأ بينات العين على الأداء المميّزالذي قدمه في كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الزعيم حقق إنجازاً تاريخياً بوصوله إلى المباراة النهائية على حساب فرق عالمية كبيرة من بينها ريفربلايت الأرجنتيني، وقال: انجاز العين فخر للكرة الإماراتية والعربية، أهنئ اللاعبين والمدرب على الأداء البطولي، لقد قدموا كرة القدم في المنطقة إلى العالم بشكل رائع، وهذا مهمّ ليس فقط للكرة الإماراتية بل حتى لنا نحن كمدربين نعمل هنا.

رفض التجديد

وحول رفضه التجديد مع يونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي رغم تتويجه معه بلقب الدوري، أكد بينات الدوري التشيلي من أفضل الدوريات في أميركا الجنوبية، وهو راض للعمل الذي قدمه في موسم واحد وكان عليه البحث عن تحد آخر، وقال: كنت أشعر أن مهمتي انتهت مع كتوليكا وعليّ البحث عن تحدّ من نوع آخر خارج التشيلي و عندما تحدثت معي إدارة النصر، رحبّت بالفكرة وقلت لما لا أخوض هذه التجربة، مجلس الإدارة واللجنة الفنية لهم مشروع يطمحون لتحقيقه وأنا مدرب لدي طموحات كبيرة أتمنى تحقيقها مع النصر.

بروفايل:

الاسم: بينات سان خوسيه

تاريخ الميلاد: 24 سبتمبر 1979

المسيرة التدريبية:

2012-2014: الاتحاد السعودي

2014-2015: الاتفاق السعودي

2015-2016: أنتوفاغستا التشيلي

2016-2017: بوليفار البوليفي

2018 يونيفيرسيداد التشيلي

2019: النصر