بن عبود: مباريات إياب الدوري نهائيات كؤوس للنواخذة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

يواصل الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، التدريبات، تأهباً لمباريات الدور الحاسم من مسابقة كأس الخليج العربي، ويقود التدريبات، المدرب السوري محمد قويض، وأكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، أن برنامج الإعداد الذي انطلق يوم السبت الماضي، سيستمر طوال فترة التوقف، تزامناً مع مباريات كأس آسيا التي تقام في الإمارات، اعتباراً من اليوم السبت، حيث تتخلله من ثلاث إلى أربع مباريات ودية محلية، لم يتم تحديدها، تأهباً لمرحلة إياب دوري الخليج العربي، وأشار بن عبود إلى أن النادي يرغب في تدعيم صفوفه بعدد محدود من اللاعبين المواطنين، إلى جانب إيجاد بديل ناجح للمهاجم الكيني جمعة مسعود (شوكة)، والذي لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في صفوف النواخذة، فكان خيار الاستغناء عنه هو القرار الصائب، الذي اتخذه مجلس الإدارة.

وأشار بن عبود إلى أن الاطمئنان يسود أروقة النواخذة، على الرغم من احتلال الفريق المركز الأخير في الدوري، وقال: ثقتنا كبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، بقيادة المدرب السوري محمد قويض، وأتصور أن لاعبي دبا يدركون تماماً خطورة الموقف، وأن مباريات الدور الثاني أصبحت بالنسبة لهم، بمثابة نهائي كؤوس، وسيكون هدفنا واضحاً، هو تعويض فقدنا للنقاط التي تم التفريط فيها خلال جولة الذهاب، داعياً اللاعبين إلى ضرورة الاستفادة من فترة التوقف الطويلة الحالية، كما أطالب جماهير دبا، بضرورة الصبر على الفريق، ورفع معنويات اللاعبين، حتى يتجاوز النواخذة هذه المرحلة الحرجة من عمر المسابقة، مشيراً إلى أنه لا مستحيل في كرة القدم، ودبا قادر على البقاء مع الكبار.