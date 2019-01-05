الحصن والظفرة حبايب في دوري الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فرض التعادل بنتيجة 2-2 نفسه على مواجهة القمة في دوري الصالات، التي جمعت أول من أمس بين دبا الحصن وضيفه الظفرة، وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها مواجهة الفريقين في الدور الأول، وكان أصحاب الأرض قد افتتحوا التسجيل عن طريق محمد سعيد، ونجح هلال الجابري في تعديل النتيجة للظفرة 1-1، ثم سجل حمدان الكثيري هدف التقدم للظفرة 2-1، وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق نجح محمد سعيد في تعديل النتيجة للحصن 2-2، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 27 نقطة، والظفرة 17 نقطة، وحقق فريق خورفكان فوزاً غالياً على ضيفه مليحة بهدف عمر علي سعيد، ليرفع خورفكان رصيده إلى 19 نقطة وتجمد مليحة في 3 نقاط.