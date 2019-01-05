5 توصيات في ختام مؤتمر دبي الرياضي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي 5 توصيات في ختام مؤتمر دبـي الرياضي الدولـي الثالث عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه المجلس سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بهدف تطوير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم. وجاء إصدار التوصيات الخمس في ختام المؤتمر الذي أقيم يومي 2 و3 يناير الجاري، وتضمن 5 جلسات متنوعة في اليوم الأول بمدينة جميرا، تحدث فيها قياديون وإداريون ومديرون تنفيذيون ونجوم لعب وتدريب، و3 ورش عمل أقيمت اثنتان منهما في نادي النصر الرياضي، وواحدة في مقر اتحاد كرة القدم.

انتقالات اللاعبين

وخصصت الورشة الأولى لموضوع انتقالات اللاعبين وعلاقة الوكيل مع اللاعب، وتحدث فيها مساعد أمين عام الفيفا، والمدير الرياضي لنادي يوفنتوس، وأحد أهم وكلاء اللاعبين في العالم، وخصصت الورشة الثانية للتحليل الفني لمباريات كأس العالم 2018 والتطور الفني الذي تشهده كرة القدم حالياً، وتحدث فيها زفونيمر بوبان نجم فريق ميلان في فترة التسعينيات، وقاد منتخب كرواتيا الحاصل على المركز الثالث في كأس العالم 1998 ومساعد الأمين العام للفيفا حالياً، فيما خصصت ورشة العمل في اتحاد كرة القدم لموضوع استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم حالياً وتقييم التجربة التي طبقت في كأس العالم الأخيرة، وتحدث فيها بيير لويجي كولينا، مدير دائرة التحكيم في الفيفا.

تجارب ناجحة

وتم إصدار التوصيات بناءً على الأهداف الموضوعة، ووفق ما تم طرحه من أفكار وما نتجت عنه جلسات المؤتمر من استعراض تجارب احترافية ناجحة، وفق شعار النسخة الثالثة عشرة للمؤتمر وهو «كرة القدم والاقتصاد». وشملت التوصيات الخمس الصادرة عن المؤتمر جوانب مهمة تتعلق بتفعيل جانب الاستثمار وزيادة الإيرادات عبر الاستثمار الأمثل للموارد، وكذلك الاستفادة من التطور التكنولوجي للتواصل مع الجمهور على النحو الأمثل، ومن دور كرة القدم كقوة ناعمة.

مشاركة قوية

وكان المؤتمر قد استقطب مشاركة شخصيات عديدة من بينها رئيس ومساعد أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وشخصيات قيادية في أندية عالمية كبرى وفي مقدمتها: مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى مدربين ولاعبين وصلوا إلى قمة المستوى الكروي وأحرزوا كأس العالم لكرة القدم، كما حضر حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» الذي يقام سنوياً على هامش المؤتمر نخبة من نجوم العالم، و جمع للمرة الأولى بين نجمين كبيرين يتشاركان بنفس الاسم والموهبة والفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، وهما البرازيلي رونالدو دي ليما والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث نال كل منهما الجائزة تقديراً لموهبته وإنجازاته، فنال البرازيلي جائزة مشوار العمر، ونال البرتغالي جائزتي أفضل هدف وأفضل لاعب في العام، والتي تسلمها من مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي.

توصيات المؤتمر

1 ـــ دعوة شركات الاستثمار والإدارة التجارية والاستثمارية فـي الأندية لوضع استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم لتقديم أفضل الخدمات التي تحقق عوائد تجارية، والاستثمار الأمثل للموارد من منشآت ولاعبين لزيادة الإيرادات.

2 ــ التأكيد علـى التزام شركات كرة القدم بتطبيق سياسة مالية متوازنة وفق القوانين واللوائح، والإنفاق ضمن قواعد اللعب المالي النظيف بحيث لا يزيد الإنفاق على الإيرادات الحقيقية، وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى وجود سقف رواتب للاعبين بصورة غير مباشرة.

3 ــ إعداد استراتيجيات مستقبلية تهتم باستقطاب ورعاية المواهب الرياضية المتميّزة، والترويج لها فـي منظومة بناء مستقبل اقتصاد كرة القدم، باعتبارهم مكوّناً أساسياً وضماناً مستقبلـياً فـي رفد اقتصاد الأندية وشركات كرة القدم من خلال العوائد المالية المتوقع الحصول عليها من عقود رعاية اللاعبين الموهوبين.

4 ــ رسم خارطة طريق واضحة المعالم لاستخدام التقنيات الرقمية المختلفة وتقديم محتوى جاذب للجماهير باعتبارهم ركناً أساسياً فـي مداخيل الأندية والاهتمام بتقديم فعاليات مصاحبة فـي يوم المباراة.

5 ـــ تحفيز المؤسسات الرياضية علـى إيجاد مشاريع تنموية فـي مختلف المجالات لتغطية المكونات والأبعاد الحقيقية لكرة القدم كقوة ناعمة وهـي (الاقتصاد، التعليم، الصحة، المساواة، التكامل) بما يحقق استدامة كرة القدم.