«الآسيوي» يشيد بفوز محمد عبد الله بجائزة جلوبال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوز حكمنا الدولي الإماراتي محمد عبد الله بجائزة حكم العام في جوائز جلوبال سوكر دبي التي أقيمت مساء أول من أمس.

وأبرز الموقع حصول حكمنا الدولي للجائزة الرفيعة مؤكداً أن التحكيم الآسيوي حصل على تكريم عالمي جديد بفوز عبد الله بهذه الجائزة. كما أبرز الاتحاد الآسيوي في تقريره عن الحكم محمد عبد الله مسيرة الحكم الدولي المميز مع التحكيم والتي بدأت عام 2000، ثم نيله الشارة الدولية عام 2010، ومشاركته في إدارة مباريات كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا. وأدار محمد عبدالله في روسيا مباراة فرنسا مع بيرو ضمن المجموعة الأولى خلال دور المجموعات، إلى جانب مواطنيه محمد الحمادي وحسن المهري، وانتهت المباراة بفوز فرنسا 1-0.

وعلى الصعيد القاري كانت المباراة الأولى للحكم الإماراتي في كأس الاتحاد الآسيوي 2011 عندما أدار مباراة بيغاسوس مع سونغ لام. وبعد أن أدار العديد من المباريات القوية في دوري أبطال آسيا، قاد محمد عبد الله مباراة قبل نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2015 في تشيلي، وكذلك نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2017.