رونالدو يفوز بجائزتي «غلوب سوكر» لأفضل لاعب وأجمل هدف

المصدر: دبي - عدنان الغربي

فاز البرتغالي رونالدو، لاعب يوفنتوس ، بجائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، متفوقاً على الفرنسيين مبابي «سان جيرمان»،وغريزمان «أتلتيكو مدريد» وتم اختيار هدف رونالدو، عندما كان يلعب للريال، في شباك يوفنتوس بدوري الأبطال أجمل هدف، ونال حكمنا محمد عبد الله جائزة أفضل حكم عربي وسامي الجابر جائزة أفضل مسيرة للاعب عربي، والإيطالي كابيلو جائزة أفضل مسيرة تدريبية، والبرازيلي رونالدو دي ليما جائزة اللاعب القدوة.

وأقيم الحفل بمنتجع مدينة جميرا أمس، بحضور مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، الأمين العام للمجلس، وإنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا». ونال ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، جائزة أفضل مدير فني، متفوقاً على أليغري «يوفنتوس»، وزيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وكلوب، «يوفنتوس»، وسيميوني «أتلتيكو مدريد»، وفاز أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل فريق والبرتغالي مينديز أفضل وكيل أعمال.