الفواز: صوت السعودية للرميثي في انتخابات آسيا

المصدر: الرياض - د ب ا

أكد قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة السعودي أمس، أن صوت بلاده في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القادمة سيذهب لصالح محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وكشف الفواز في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن الرميثي سيكون بكل تأكيد الشخص، الذي سيقع عليه الاختيار السعودي في سباق المنافسة على نيل رئاسة الاتحاد القاري في الانتخابات التي ستجرى في أبريل المقبل.

وأشار الفواز أن حظوظ المنتخب السعودي في نهائيات «آسيا 2019» عالية في تقديم الفريق المستوى والنتائج المأمولة، من أجل العودة لمنصة التتويج التي غابت عنه منذ فوزه الأخير باللقب عام 1996 بالإمارات.

وأكد توفير كل الإمكانيات لـ«الأخضر» لتحقيق اللقب، موضحاً أن عناصر الفريق تلقت كل الثقة والدعم، خاصة المدرب الأرجنتيني بيتزي.