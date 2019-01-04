رونالدو يفوز بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي على جائزة "غلوب سوكر " لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وتنافس رونالدو على الجائزة مع الفرنسيين كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وأنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

كما تم اختيار هدف رونالدو في شباك يوفنتوس بدوري الابطال افضل هدف لـ 2018.

وأقيم حفل "غلوب سوكر" بمنتجع مدينة جميرا مساء أمس بحضور مطر الطاير نائب، رئيس مجلس دبي الرياضي وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من نجوم الكرة العالمية والشخصيات العالمية، يتقدمهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فيما حصل مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب على جائزة أفضل مدير فني، بعد أن قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم روسيا 2018.

وفاز ديشامب على 4 مدربين آخرين هم ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، وزين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، ويورغن كلوب المدير الفني لليفربول، ودييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وتوج اتلتيكو مدريد بجائزة افضل فريق على حساب ريال مدريد بطل أوروبا 2018 وليفربول الانجليزي.

وحصل البرتغالي خورخي مينديز على جائزة أفضل وكيل أعمال.

وأحرز حكمنا محمد عبد الله جائزة أفضل حكم عربي 2018، وسامي الجابر جائزة أفضل مسيرة للاعب عربي والمدرب الإيطالي فابيو كابيلو جائزة أفضل مسيرة تدريبية والبرازيلي رونالدو دي ليما جائزة اللاعب القدوة.

وأقيمت النسخة الأولى من حفل جلوب سوكر العام 2010، واقتصرت جوائزها على الإداريين، ووكلاء الأعمال، وشهدت حضورًا رياضيًا عالميًا.

وبعد النجاح منقطع النظير للنسخة الأولى، أقيم حفل "سوكر جلوب" العام 2011، وتم توسيع الجائزة لتشمل تكريم النجوم، فضلًا عن الإدرايين ووكلاء الأعمال.