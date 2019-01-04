ناشئونا مع السعودية والهند في البطولة الدولية الودية استعداد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2004، منافسات البطولة الدولية الودية، التي ينظمها الاتحاد، من 8 - 12 يناير الجاري، بمشاركة منتخبي، السعودية، الهند، ضمن تحضيرات منتخبنا للتصفيات الآسيوية 2019، ويتجمع أبيض الناشئين في معسكره الداخلي غداً، ويؤدي تدريباته على ملاعب الاتحاد، استعداداً للبطولة الودية، حيث يواجه نظيره الهندي في الافتتاح الثلاثاء المقبل، ومع السعودية الخميس المقبل، وتُلعب مباريات البطولة على ملعب ذياب عوانة، ويرى الجهاز الفني لمنتخبنا، أن البطولة الدولية الودية، أفضل فرصة لتجربة أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية للاستحقاقات الرسمية المقبلة، وخض منتخبنا مباراتين وديتين مع السعودية في معسكره الخارجي بالرياض نوفمبر الماضي، خسرهما 1/0.