نادي الإمارات يكرّم مدربي المراحل السنية المتميزين

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أقامت إدارات المراحل السنية لكرة القدم بنادي الإمارات احتفالاً مصغراً لتكريم عدد من المدربين المميزين في المراحل السنية خلال الدور الأول من الموسم الكروي الحالي، وحضر التكريم أنور عبد الله الدربي عضو مجلس الإدارة مشرف عام المراحل السنية، وأحمد علي البادي نائب مشرف عام المراحل السنية، وخبير المراحل السنية الهولندي ستيفن، والبرازيلي مارسيلو باسوس المدير الفني، ومساعد خبير المراحل السنية، وشمل التكريم المدرب رشيد الدودي مدرب فريق 16 سنة، والمدرب أنس الخوجه مدرب فريق 13 سنة، وذلك لجهودهما الواضحة والملموسة في الثلث الأول من الموسم الرياضي الحالي، حيث يعتبرا من المدربين المجتهدين لما بذلاه خلال الفترة الماضية من أداء متميز كانــــت نتائجه واضحة ولافتة على أداء اللاعبين.