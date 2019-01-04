«أبيض السيدات» والأردن في افتتاح غرب آسيا الاثنين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُغادر منتخبنا الوطني لكرة قدم السيدات، صباح غد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا السادسة للسيدات، التي يستضيفها استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة من 7 -15 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات البحرين «الدولة المستضيفة»، والأردن، وفلسطين، ولبنان، بالإضافة لمنتخبنا، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وكانت قرعة البطولة، قد أسفرت عن لقاء منتخبنا مع نظيره الأردني، في الافتتاح، تليها مباراة البحرين مع لبنان.

ويشهد يوم 9 يناير، مباراة منتخبنا الوطني مع اللبناني، ثم يلتقي يوم 11 يناير الجاري، مع منتخب فلسطين، فيما يواجه منتخبنا يوم 13 يناير مع البحرين، ويذكر أن منتخب الأردن نجح في تحقيق لقب نسخة عام 2014، التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمّان.