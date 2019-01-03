منصور بن محمد يكرّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديراً لجهوده في تطوير كرة القدم العالمية، وطرحه للعديد من المبادرات والأفكار التي ساهمت بشكل كبير في تطوير كرة القدم العالمية، وتوسيع آفاق تأثيرها كونها اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار "كرة القدم والاقتصاد" في مدينة جميرا بدبي.

حضر فعاليات المؤتمر اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعيد عبدالغفار، أمين عام الهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وقصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومحمد الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وأعضاء مجلس دبي الرياضي.

وخلال كلمته أمام المؤتمر، تطرق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تأثير كرة القدم في المجتمع كعامل للنمو الاقتصادي ومساهم في التعليم، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والتكامل والنزاهة، مؤكداً أن رياضة كرة القدم تسهم ولو بشكل جزئي في وجود عالم أكثر ازدهاراً وتسامحاً كونها اللعبة الشعبية التي يستمتع بممارستها الجميع.

وتختتم أعمال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر اليوم، حيث تقام عدة ورش عمل في "نادي النصر الرياضي" و"اتحاد الإمارات لكرة القدم"، وتبدأ أولى ورش "نادي النصر" في الساعة العاشرة صباحًا وتحمل عنوان "الجديد في قوانين انتقالات اللاعبين"، ويتحدث فيها زفونيمير بوبان، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ودجوفاني برانكيني وسيط لاعبين، وفابيو برتيسي، المدير الرياضي لنادي جوفنتوس الإيطالي، ويدير الجلسة ماريو جلافوتي، أما الورشة الثانية فتبدأ في الساعة الحادية عشرة والنصف وتحمل عنوان "التحليل الفني لكأس العالم روسيا 2018" ويتحدث فيها زفونيمير بوبان ويدير الجلسة الإعلامي سامي الإمام.

وتقام ورشة العمل الثالثة في "اتحاد الإمارات لكرة القدم" وتبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهرا وتحمل عنوان "تقنية الفيديو المساعد" ويتحدث في الجلسة بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا ويدير الحوار صلاح أمين، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.