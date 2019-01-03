بن غليطة: يجب تحويل توصيات المؤتمر إلى واقع ملموس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، أن الحديث عن الاستثمار في كرة القدم، ومشاركة الجمهور للأندية، يجب أن يحوّل إلى واقع ملموس في الإمارات. وقال: «نشكر مجلس دبي الرياضي على هذا المؤتمر الذي نستفيد منه سنوياً، والنسخة الثالثة عشرة، تضمنت الكثير من الموضوعات والتوصيات، وطرحت الهم الأكبر بالاستثمار الرياضي ومشاركة الأندية».

توصيات

وأوضح: «يجب أن توزع توصيات المؤتمر على الأندية، لتعمل ومعها المسؤولون الرياضيون، على تحويلها إلى واقع ملموس في الإمارات والاستفادة منها، وفي مقدمتها كيفية كسب الجمهور خارج الدولة».