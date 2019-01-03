المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت دراسة قامت بها شركة متخصصة في أوروبا، عن أن قيمة سهم النادي المحترف لكرة القدم في البورصة يتأثر أسبوعياً بحسب نتيجة المباراة «خسارة، فوز، تعادل»، وكذلك بحسب عنصر المفاجأة في النتيجة، وقد غطت الدراسة التحليلية الفترة من 1 يناير 2001، إلى 15 مايو 2015، حوالي 14 سنة من المسابقات، وتركزت الملاحظة على التغيرات التي تطرأ على الأسهم خلال الأيام الأربعة التي تلي مباشرة المباراة.وخلصت الدراسة إلى أن الأندية المحترفة تدار كغيرها من المؤسسات الاقتصادية في القطاعات الأخرى، حيث لها موارد «حقوق البث التلفزيوني، الإعلانات، عائدات تذاكر المباريات.. إلخ»، ولها مصروفات «رواتب اللاعبين والمدربين والمنشآت»، وذلك بهدف تحقيق نتيجة رياضية ومالية على حد سواء.