«الكرة والاقتصاد» على طاولة مؤتمر دبي اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يناقش مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي موضوع «كرة القدم والاقتصاد» في 5 جلسات اليوم، بقاعة الجوهرة في منتجع مدينة الجميرا، بمشاركة نجوم عالميين يتقدمهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حضور جانب من جلسات المؤتمر، الذي يقام سنوياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتنطلق أولى جلسات المؤتمر في التاسعة صباحاً وتقام تحت عنوان «الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم» ويتحدث فيها بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي، وأمبرتو غانديني عضو لجنة أصحاب المصالح في «فيفا»، وبيتر هوتون رئيس قسم البرمجة الرياضية العالمية في فيسبوك، ويناقشون محور«تطوير اقتصاد قطاع كرة القدم العالمية».

عوائد

وتستعرض الجلسة الثانية التي تنطلق في العاشرة والنصف صباحاً «العوائد الاقتصادية للأندية» وتتناول محور الخطط الاقتصادية الحديثة للأندية وتطور مواردها، ويتحدث خلالها زفونيمير بوبان نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وفيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي، وميغيل أنخيل مارين الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدرديد الإسباني، ويدير الجلسة كيفين روبرتس مؤسس مجموعة سبورت بيزنس.

ويتحدث إنفانتينو رئيس «فيفا» في الجلسة الرئيسة المقررة في الثانية عشرة ظهراً عن الأبعاد المتعددة لكرة القدم وتأثيرها في المجتمع.

الفترة الثانية

وتبدأ الفترة الثانية للمؤتمر في الثانية والنصف ظهراً بجلسة تهمّ الكرة الآسيوية تحمل عنوان «بورصة آسيا» وتناقش محور اقتصاديات الدوريات الآسيوية المحترفة تحت عنوان «القيمة السوقية للأندية واللاعبين»، ويتحدث فيها قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، وماهاجان فاسوديفان ناير مدير إدارة تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويدير الجلسة الإعلامي مشعل القحطاني مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية.

أبطال المونديال

ويختتم اليوم الأول بالجلسة الخامسة وتجمع عدداً من أبطال كأس العالم تحت عنوان «الفرص الاقتصادية للاعبين والمدربين»، وتناقش محور قيمة النجاح في كأس العالم، ويتحدث فيها ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ورونالدو نازاريو دي ليما رئيس نادي ريال بلد الوليد، وبليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، ويدير الجلسة مصطفى الآغا رئيس القسم الرياضي بمجموعة قنوات إم بي سي.

تقنية الفيديو

ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر 3 ورش عمل أبرزها ورشة «تقنية الفيديو المساعد» التي يستضيفها اتحاد الكرة في الساعة الثانية عشرة ظهراً ويتحدث فيها بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في «فيفا».

رونالدو يتقدم المرشحين لجوائز «غلوب سوكر»

يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي نجوم كرة القدم العالمية المرشحين لحفل جوائز «غلوب سوكر العالمية»، الذي يقام غداً بمنتجع مدينة جميرا على هامش مؤتمر دبي الدولي، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي.

ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في عام 2018، مع الفرنسي كيليان مبابي «باريس سان جيرمان»، ومواطنه أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد).

ويتنافس 5 مدربين، على جائزة أفضل مدير فني، يتقدمهم ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الذي قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم. روسيا 2018 ويواجه ديشامب، منافسة قوية من 4 مرشحين للجائزة، وهم ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، وزين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، ويورغن كلوب المدير الفني لليفربول، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

قائمة

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «غلوب سوكر»، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل فريق، وهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول، كما يتنافس على جائزة أفضل وكيل أعمال، البرتغالي خورخي مينديز، مع ستيفانو كاستانيا وجوناثان برانيت.

وأقيمت النسخة الأولى من حفل غلوب سوكر، عام 2010، واقتصرت جوائزها على الإداريين، ووكلاء الأعمال، وشهدت حضورًا رياضيًا عالميًا.

وبعد النجاح منقطع النظير للنسخة الأولى، أقيم حفل «غلوب سوكر» عام 2011، تم توسيع الجائزة لتشمل تكريم النجوم، فضلًا عن الإداريين ووكلاء الأعمال.

تكريم

واحتفت جائزة «غلوب سوكر» بالعديد من النجوم العرب في السابق، حيث تمّ تكريم مهدي علي، بجائزة أفضل مدرب في الخليج عام 2013، كما نال المغربي المهدي بن عطية جائزة أفضل لاعب عربي في 2014.

وشهدت نسخة 2016، الظهور العربي الأكبر في تاريخ الجائزة، بعدما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب عربي، وعمر عبد الرحمن مع العين كأفضل لاعب في الخليج، بجانب تتويج الهلال السعودي كأفضل فريق في الخليج. وفي 2017 توّج الأرجنتيني هيكتور كوبر بجائزة أفضل مدرب لمنتخب عربي مع مصر، والمنتخب السعودي كأفضل منتخب عربي.

134 توصية عبر 12 عاماً

طرح مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، 134 توصية «عبر 12 عاماً»، ومنذ نسخته الأولى التي أقيمت في 2006.

وترتبط التوصيات بالمحاور التي ناقشها المؤتمر في 13 دورة، تتعلق بالاحتراف في كرة القدم والأكاديميات والتسويق وحقوق البث التلفزيوني، والقوانين والحوكمة والشفافية وشركات الكرة والتمكين للمستقبل وكرة القدم الذكية والإنجازات والتحديات والاستثمار.

وناقش مؤتمر دبي على مدار 12 عاماً أكثر من 200 قضية تتعلق بمسائل مختلفة في كرة القدم المحلية والآسيوية والعالمية، وتناولت العديد من الجوانب الفنية والتسويقية واستعرضت تجارب مختلفة من مدارس كروية عريقة وشارك حوالي 340 متحدثا في مؤتمر دبي من نجوم الساحرة المستديرة في العالم.

تجارب

وأتاح المؤتمر لأنديتنا فرصة التعرف على تجارب كروية من مدارس عالمية من خلال استضافة نجوم عالميين، وقدمت النسخة الأولى 18 توصية تهدف لمساعدة الأندية على الانتقال من الهواية إلى الاحتراف، وتضمنت أبرز التوصيات ضرورة وضع إطار استراتيجي متكامل لتطوير الكرة في ظل متطلبات نظام الاحتراف.

وطرحت النسخة الثانية 20 توصية حول الاحتراف الرياضي، وخصصت النسخة الثالثة للمؤتمر للجانب التشريعي والقوانين والتسويق وخرجت بـ20 توصية، وهكذا توالت التوصيات عبر السنوات المختلفة وصولاً للنسخة الحالية وقدم المؤتمر على سبيل المثال 12 توصية في المؤتمر الرابع ، وطرح المؤتمر الخامس 8 توصيات تركز على تطبيق الرؤية الآسيوية في الاحتراف،وخرجت النسخة السادسة بـ 10 توصيات ركزت على تعزيز الشفافية المالية في شركات الكرة.