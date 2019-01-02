«الميركاتو» يتحدى ترشيد الإنفاق

المصدر: دبي - العوضي النمر

يفتح اتحاد الكرة باب التسجيل الشتوي «الميركاتو» لقيد اللاعبين، سواء من المواطنين أو الأجانب، بداية من اليوم، ويستمر حتى 29 الجاري، ويتوقع أن يسود الهدوء في البداية، ويزيد ماراثون القيد خلال الأيام الأخيرة بعد إتمام الأندية صفقاتها، وتواجه الأندية خلال «الميركاتو» تحدياً يتعلق بـ«ترشيد الإنفاق»، والمطلوب الالتزام به، تطبيقاً لنظام الحوكمة، وتحديد سقف رواتب اللاعبيــن للحد من هدر الأموال، وخاصة مع توقع الخبراء أن يشهد «الميركاتــو» عملية تغيير كبيرة في اللاعبــين الأجانب بمعظــم الأندية، ما يرفع سقف المصاريف في الأندية.

وتسعي الأندية إلى إكمال صفقاتها من اللاعبين الجدد في وقت مناسب.