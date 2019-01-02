25 لاعباً بمعسكر «الأولمبي» في البحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استدعى سكورزا مدرب المنتخب الأولمبي 25 لاعباً للسفر إلى معسكر البحرين استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد «طوكيو 2020» وهم: ماجد راشد ، خالد البلوشي، أحمد يسلم ، محمد العطاس، زايد بريك، أحمد فوزي، عبدالرحمن العامري ، راشد سالم ،عادل سبيل، علي عيد ، ماجد سرور، عبدالله ناصر، إسماعيل خالد، خلفان النوبي ، محمد علي، خليفة مبارك ، سعيد علي، جاسم البلوشي، محمد الجسمي، محمد الحمادي، أحمد المحرزي، طحنون الزعابي ، عبدالله علي، علي صالح، سهيل عبدالله ، ويلعب منتخبنا وديتين أمام البحرين يومي 9 و14 يناير.