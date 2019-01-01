18 نقطة تُسعد «الثلاثي» في 2018

المصدر: دبي - علي الظاهري

ودعت 3 فرق في دوري المحترفين عام 2018 بحالة من الفرح والسعادة بعد حصد 18 نقطة في ختام الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي، وهي عجمان وبني ياس واتحاد كلباء الذين تساووا في الرصيد نفسه من النقاط، في المنطقة الدافئة، وبالمراكز من السادس إلى الثامن على التوالي.

وجاء الوحدة الذي كان ينافس على الصدارة في فترة سابقة بالمركز الخامس برصيد 18 نقطة أيضاً، وتفوق «الثلاثي» على أندية كبيرة، حيث جاء النصر «التاسع» برصيد 15 نقطة، والوصل «الثاني عشر» برصيد 11 نقطة.

ويعتبر عام 2018 استثنائياً لاتحاد كلباء الذي حقق أفضل نتيجة في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، حيث تمكن «النمور» من الفوز على أندية كبيرة ما قاده إلى الوصول للمركز الثامن خلف بني ياس الذي تألق هو الآخر بعد عودته إلى «الأضواء» مجدداً هذا الموسم وبلوغ المركز السابع.

فيما واصل «البرتقالي» مشوار التألق للعام الثاني تحت قيادة المدرب المصري أيمن الرمادي ليحتل المركز السادس وبهذا الرصيد في الدور الأول يكون «الثلاثي» قطع شوطاً كبيراً من رحلة البقاء مع «الكبار»، وهو مرشح للمنافسة على مراكز متقدمة في الدور الثاني.