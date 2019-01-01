إلغاء البطاقة الحمراء لمحمد فوزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت هيئة الاعتراض على البطاقات الملونة في لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء، التي نالها لاعب الجزيرة محمد فوزي، ورفع عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، وبالتالي، يحق له المشاركة في مباريات فريقه في دوري الخليج العربي، وجاء القرار بعد قبول اعتراض شركة الجزيرة لكرة القدم.

وكان اللاعب تم طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة الجزيرة، ومستضيفه شباب الأهلي، في دور الـ8 لكأس الخليج العربي، وخسرها الجزيرة 2-4.

ووفق القرار الصادر من هيئة الاعتراض، سيكون من حق اللاعب المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، بدون توقيع أي عقوبات أخرى عليه من قبل لجنة الانضباط باتحاد الكرة.