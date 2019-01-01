الاتحادات تطالب بتأجيل تطبيق المادة 26

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، أن عدداً من الاتحادات الرياضية، من بينها اتحاد الكرة، طالبت هيئة الرياضة بتأجيل تطبيق تنفيذ المادة 26، الخاصة بازدواجية الجمع بين المناصب الرياضية، والتي تنص على «يُمنع على المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، الترشح في أكثر من فئة من فئات مجلس الإدارة، والترشح في عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد بنفس الفترة الانتخابية، كما يمنع الترشح في نفس الفترة الانتخابية، عند قبول استقالته من مجلس الإدارة، وكذلك الترشح في الفترة نفسها والتي تليها، عند إسقاط عضويته من مجلس الإدارة».

وطالبت الاتحادات بالتأجيل إلى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، حرصاً على سير العمل بشكل جيد، وعدم الارتباك، خاصة أن عدداً من الأعضاء المعينين يتولون مناصب مهمة بالاتحادات.