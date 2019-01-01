«دبي الرياضي الدولي» يضيء الشمعة 13 غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اكتمل أمس وصول المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق جلساته غداً في منتجع مدينة جميرا بقاعة الجوهرة تحت شعار: «كرة القدم والاقتصاد».

وتنطلق الجلسة الأولى بالمؤتمر في التاسعة صباح غد تحت عنوان: «الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم»، ويناقش المتحدثون في الجلسة محور تطوير اقتصاد قطاع كرة القدم العالمية، ويتحدث فيها كل من: بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي، وأمبرتو غانديني عضو لجنة أصحاب المصالح في الفيفا، وبيتر هوتون رئيس قسم البرمجة الرياضية العالمية في فيسبوك، ويدير الجلسة جيف سلاك.

وتبدأ الجلسة الثانية في العاشرة والنصف صباحاً بعنوان: «العوائد الاقتصادية للأندية»، وتناقش محور الخطط الاقتصادية الحديثة للأندية وتطور مواردها، ويتحدث خلالها زفونيمير بوبان نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وفيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي، وميغيل أنخيل مارين الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدرديد الإسباني، ويدير الجلسة كيفين روبرتس مؤسس مجموعة سبورت بيزنس.

وتقام الجلسة الرئيسة في المؤتمر في الثانية عشرة ظهراً وتحمل عنوان: «أبعاد متعددة» وتناقش محور تأثير كرة القدم في المجتمع، ويتحدث فيها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يحرص على الحضور سنوياً، للاستفادة من الجلسة التي تخصص لطرح أفكاره ورؤيته لتطوير كرة القدم العالمية وتوسيع آفاق تأثيرها وتفعيل مختلف جوانبها، ويدير الجلسة جيف سلاك.

بورصة آسيا

وتبدأ الجلسة الرابعة في الثانية ونصف الساعة ظهراً، بعنوان: «بورصة آسيا» وتناقش محور اقتصادات الدوريات الآسيوية المحترفة: القيمة السوقية للأندية واللاعبين، ويتحدث خلالها كل من: قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، ماهاجان فاسوديفان ناير مدير إدارة تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويدير الجلسة الإعلامي مشعل القحطاني مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضي.

الفرص الاقتصادية

وتجمع الجلسة الخامسة من المؤتمر أبطال كأس العالم وتحمل عنوان: «الفرص الاقتصادية للاعبين والمدربين»، وتناقش محور قيمة النجاح في كأس العالم، ويتحدث فيها كل من ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي ورونالدو نازاريو دي ليما رئيس نادي ريال بلد الوليد، وبليز ماتويدي لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، ويدير الجلسة الإعلامي مصطفى الأغا رئيس القسم الرياضي في مجموعة قنوات «إم بي سي».

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ويشهد اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر ورش عمل عدة تقام في نادي النصر واتحاد الكرة، وتقام ورشتا عمل في نادي النصر، الأولى في العاشرة صباحاً بعنوان: «الجديد في قوانين انتقالات اللاعبين»، ويتحدث فيها كل من زفونيمير بوبان نائب الأمين العام للاتحاد الدولي «الفيفا»، ودجوفاني برانكيني وسيط لاعبين، وفابيو برتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، ويدير الجلسة ماريو جلافوتي، وتبدأ الورشة الثانية في الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم نفسه بعنوان: «التحليل الفني لكأس العالم روسيا 2018»، ويتحدث فيها كل من زفونيمير بوبان ويدير الجلسة الإعلامي سامي الإمام.

وتقام ورشة العمل الثالثة في اتحاد الكرة في الثانية عشرة ظهراً، بعنوان: «تقنية الفيديو المساعد» ويتحدث في الجلسة كولينا رئيس لجنة الحكام بـ«فيفا» ويديرها صلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

أمبرتو غانديني

يعتبر أمبرتو غانديني أحد أكثر المديرين احتراماً في الكرة الإيطالية، ويمتلك نحو 20 سنة من العمل مع نادي إيه سي ميلان، أكثر الأندية نجاحاً على الصعيد الدولي خلال الـ25 سنة الماضية، وتولى لسنوات عديدة منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للدوريات الأوروبية للمحترفين، قبل أن يتولى مؤخراً منصب المدير التنفيذي لنادي روما.

بيتر مور

يتحدث بيتر مور الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول في جلسة الاستراتيجيات العالمية في اقتصاد كرة القدم، خلال المؤتمر وهو مسؤول تنفيذي سابق ( نائب الرئيس للشؤون المؤسسية لقسم أعمال الترفيه التفاعلية لدى شركة «مايكروسوفت»)، وأشرف على أجهزة «إكس بوكس» و«إكس بوكس 360»، كما شغل منصب رئيس «سيغا» في أميركا، ومنصب رئيس قسم ألعاب «إي إيه سبورتس» التابعة لشركة «إلكترونيك آرتس» بين 2007-2017.

واستقال مور من «إلكترونيك آرتس» عام 2017 ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول لكرة القدم. وعقب تعيينه بالمنصب، عاد ليفربول إلى نخبة الأندية في الدوري الإنجليزي.

بيتر هوتون

يشغل بيتر هوتون منصب رئيس قسم صفقات الحقوق الرياضية لدى «فيسبوك»، وشغل قبله منصب الرئيس التنفيذي لشبكة الرياضة الأوروبية الشاملة «يورو سبورت»، وعمل مراسلاً رياضياً ومقدماً تلفزيونياً مع كل من «سكاي سبورتس»، و«بي إس بي»، و«أنجليا تي في»، و«بي بي سي لييدز».

وبعد عمله لدى «سكاي سبورتس»، بدأ بيتر برنامجه التلفزيوني «فوتبول مونديال»، الذي يعرض تقارير حول قصص كرة القدم في العالم. وبعمر الـ21 عمل بيتر محرراً رياضياً في إذاعة «راديو آير» في لييدز قبل الانضمام إلى «بي بي سي تي في»، وفي عام 1994، انتقل إلى الهند للعمل في «آي إم جي».