3 مباريات ودية لعجمان في معسكر مصر

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

قررت إدارة نادي عجمان إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم في مصر بين 15 و23 الجاري، وتم التنسيق بين إدارة الفريق والجهاز الفني لتأمين 3 مباريات تجريبية خلال المعسكر.

من ناحية اخرى يعود الفريق لاستئناف تدريباته في ملعبه باستاد راشد بن سعيد غدٍ بعد فترة راحة امتدت 12 يوماً منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد أن خاض الفريق 20 مباراة تنافسية خلال 107 أيام في الفترة بين 4 سبتمبر و20 ديسمبر منها 6 مباريات في كأس الخليج العربي ومباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة و13 مباراة في الدور الأول لدوري الخليج العربي.

ووضع الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي برنامج إعداد خاص للفترة المقبلة يشتمل على تدريبات يومية في ملعب النادي حتى منتصف يناير، على أن تكون التجارب الثلاث خلال فترة المعسكر الخارجي، ويعود للدولة اليوم المدير الفني للفريق أيمن الرمادي بعد إجازة قصيرة في مصر.

كما يعود جميع المحترفين الأجانب الذين سافروا إلى بلادهم خلال فترة الراحة، وأبدى الرمادي اطمئنانه من البرنامج الفني لإعداد الفريق، واعتبر فترة الراحة 12 يوماً مناسبة نظير ما بذله الفريق من جهد، لا سيما وأن الدوري سوف يستأنف بعد فترة طويلة والفريق كان في حاجة للراحة لتكون فترة الإعداد للدور الثاني بشكل جيد، خاصة بعد تعافي بعض اللاعبين من الإصابات الخفيفة.