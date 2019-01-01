«تيليكوم سبورت» الرومانية: إنقاذ الوصل مهمة ريجيكامب

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

اهتمت صحف رومانية بإلقاء الضوء على نادي الوصل الذي تولى تدريبه المدرب السابق لنادي الوحدة الروماني ريجيكامب. حيث أفردت صحيفة «تيليكوم سبورت» تقريراً موسعاً عن النادي أشارت فيه إلى أن نادي الوصل أحد الفرق الرئيسية في الدولة بات معروفاً في أوروبا بعد عام 2011، عندما تعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية مارادونا.

وأكدت الصحيفة أن طريق ريجيكامب لن يكون مفروشاً بالورود، وستكون مهمته إنقاذ الوصل، والذي بات مهدداً بالهبوط كونه يحتل المركز 12 بفارق نقطتين فقط عن نادي الإمارات وسبع عن دبا الفجيرة «الأخير».

نجاح

وأضافت الصحيفة: في موسم 2006-2007 نجح الوصل في إحراز ثنائية الدوري والكأس، كما حقق نجاحات في كأس آسيا عام 1994، مشيرة إلى أن ريجيكامب سيدرب فريق يضم أفضل لاعبي كرة القدم في الخليج، ومنهم الثلاثي البرازيلي كايو وفيينيسيوس، وليما ويعتبر الأخير واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في منطقة الخليج، وهداف حقيقي ونجح في تسجيل 87 هدفاً في 111 مباراة مع الوصل، ويوجد مدافع كوريا الجنوبية بان سوك أوه من جيجو يونايتد والعديد من لاعبي كرة القدم الوطنيين مثل علي سالمين وعبد الرحمن علي وخميس إسماعيل.

اتفاق

وكانت شركة كرة القدم بنادي الوصل توصلت لاتفاق مع الروماني ريجيكامب يتولى بموجبه مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم على عقد يستمر لمدة 6 أشهر خلفاً للمدرب المواطن حسن العبدولي الذي تقدم باستقالته لإدارة النادي، ويرافق المدرب الروماني طاقماً يضم اثنين مساعدا ومترجما، بينما يستمر مدرب الحراس ومعد اللياقة البدنية في عملهما مع المدرب الجديد.

ونجح ريجيكامب في تحقيق ثلاث بطولات مع فريق الوحدة وهي كأس السوبر 2017، و2018، وكأس الخليج العربي 2018، لكن تراجع نتائج الفريق في الدوري مطلع الموسم الجاري أطاح به من قيادة العنابي.