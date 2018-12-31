وصلاوية: شكراً حسن العبدولي

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أطلقت جماهير وصلاوية على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسم «شكراً حسن العبدولي»، لتقديم الشكر إلى المدرب الوطني حسن العبدولي، الذي تقدم باستقالته أول من أمس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وثمّن عدد من الجماهير للمدرب المستقيل، تقبله مسؤولية الفريق في وقت صعب، عقب إقالة المدرب الأرجنتيني غوستافو مطلع الموسم الجاري، واستقالته عندما رأى أنه لا يملك ما يقدمه للفريق في الوضع الراهن.

ونجح العبدولي في قيادة الوصل في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بتفوق تاريخي على الأهلي المصري، وإقصائه من البطولة، وكذلك الفوز على العين في مسابقة كأس رئيس الدولة، بنتيجة 5-3 وإقصائه من المسابقة.

وعلق أحد المغردين على استقالة العبدولي قائلاً: «قبل المهمة في توقيت صعب، وقدم استقالته عندما شعر بأنه لا يستطيع مساعدة الفريق ولم يُكابر، هؤلاء هم من يعشقون شعار الوصل».

وقال مغرد ثانٍ: «شكراً على كل دقيقة قضيتها في محاولة الإصلاح، شكراً لأنك رحلت عندما اعتقدت بأن بقائك ليس في مصلحة الفريق، شكراً على صدقك واحترامك لجماهير فريقك، تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في تجاربك القادمة».

وقال ثالث: «أديت ما عليك والظروف لم تخدمك، القادم ريجيكامب، وأمامه تحدٍ كبير، وهو إعادة ترتيب الفريق من الناحية النفسية والفنية للاستحقاقات القادمة».

وعلق مغرد آخر: «يستاهل الشكر والتقدير على شجاعته واحترامه لشخصه وللوصل».

وقال مغرد: «شكراً حسن العبدولي، أداء مشرف، وتحمل المسؤولية في وقت صعب، استطعت تجاوز الأهلي المصري في إنجاز تاريخي، وعبور العين بخماسية أولى في كأس رئيس الدولة».

وعلق مغرد كاتباً: «أعد واستعد كابتن حسن للتحدي من جديد، فتجربة تدريب الوصل يجب أن تقدمك للأفضل، ولم تكن سبباً قوياً في وضع الفريق الحالي، ولكنك تملك أن تنجح».