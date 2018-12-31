دبي تجمع رونالدو.. ورونالدو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن حضور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويقام يومي 2 و3 يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «كرة القدم والاقتصاد»، وهي المشاركة الرابعة للنجم البرتغالي في المؤتمر.

كما سيكون في مقدمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز «غلوب سوكر» ضمن فعالية «دبي غالا» التي تنظم للعام العاشر ضمن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وسيتم تنظيمها مساء 3 يناير في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

ويتزامن حضور كريستيانو رونالدو مع مشاركة النجم البرازيلي رونالدو كمتحدث في المؤتمر وفي حفل غلوب سوكر، وبالتالي فإن دبي ستجمع بين رونالدو البرازيلي ورونالدو البرتغالي اللذين يتشاركان في الاسم والموهبة والفوز بلقب أفضل لاعب في العالم وارتداء قميص ريال مدريد، ويختلفان في الفوز بلقب كأس العالم والتواجد في قارتين مختلفتين، وسيتواجدان في دبي في واحدة من المرات النادرة التي يجتمعان فيها بمكان واحد.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة قوية ومستمرة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي حيث سبق له المشاركة في النسخة السادسة للمؤتمر في عام 2011 متحدثاً في جلسة مشتركة مع النجم الإيطالي ديل بيرو، وشارك في النسخة الثامنة في عام 2013 متحدثاً في جلسة جمعته مع عدد من الأطفال من أصحاب الهمم، وأدارها الحكم الإيطالي الشهير كولينا، كما حضر مع ريال مدريد في عام 2014 لاستلام جوائز غلوب سوكر لأفضل لاعب وأفضل ناد.

وسيكون حضور كريستيانو رونالدو للمؤتمر بعد انتقاله لفريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، في حين حضر في المرات الماضية بصفته نجم ريال مدريد.

وصول

وبدأ ضيوف دبي والمتحدثون في المؤتمر في التوافد على دبي وكان في مقدمة الواصلين ديشامب مدرب منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 ،والإيطالي كولينا رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي ، والإيطالي غانديني المدير العام السابق لناديي ميلان وروما، وتم استقبالهم بالورود.

ويواصل السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قضاء إجازته في دبي والتجول في مناطقها السياحية برفقة أسرته، وسيكون متواجدا للحديث في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الذي يعتبره منصة عالمية مهمة لطرح أفكاره ورؤيته لتطوير كرة القدم العالمية وتوسيع آفاق تأثيرها وتفعيل مختلف جوانبها، وسبق له عرض برنامجه الانتخابي لرئاسة «فيفا»، في الجلسة الرئيسية للمؤتمر وبعد فوزه عرض خلال المؤتمر فكرته لزيادة عدد منتخبات المونديال إلى 48 منتخبا.

النجمان البرتغالي والبرازيلي يلتقيان في المؤتمر الرياضي الدولي و«غلوب سوكر»