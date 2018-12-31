خورفكان يبحر بالصدارة في مباراة الروح الرياضية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

بدأت لعبة الكرسي الموسيقية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع الجولة السادسة، وتحولت صدارة الترتيب من قبضة الحمرية، الذي سيطر على القمة خلال خمس جولات إلى فريق خورفكان، والذي عرف مدربه المحنك العراقي عبد الوهاب عبد القادر كيف يتفوق على نظيره المواطن سليمان البلوشي بعد أن خسر الأخير الرهان وعاد إلى الإمارة الباسمة دون الحصول ولو على نقطة وحيدة كانت ستبقيه على الصدارة، لكن الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف رفعت رصيد أبناء الخور إلى 15 نقطة.

بينما تراجع الحمرية للمركز الثالث خلف إعصار حتا، الذي استفاد من هدية خورفكان ومسافي والذي عرقل هو الآخر فريق العروبة، الذي تراجع للمركز الرابع. وتستحق مواجهة خورفكان والحمرية لقب مباراة اللعب النظيف والروح الرياضية خصوصاً أنها لم تشهد إشهار الحكم أي بطاقة طوال 90 دقيقة.

صراع ثلاثي

والمثير أن المنافسة تحولت إلى صراع ثلاثي بعد تساوي كل من حتا والحمرية والعروبة في عدد النقاط، ولكل منهم 13 ثم جاء مسافي رابعاً بعد أن استعاد نغمة الانتصارات وحقق فوزاً غالياً على العروبة بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة حتى دقائقها الأخيرة.

الفوز الأول

وفشل مدرب مصفوت الحالي بدر طبيب في تحقيق الفوز على فريقه السابق دبا الحصن ( تمت إقالته من منصبه قبل ثلاثة أسابيع) لتكون مباراة أول من أمس بين الفريقين دبا ومصفوت، الأولى لطبيب، لكنه لم يتمكن من قيادة فريقه الجديد إلى الفوز الأول له في الدوري، والذي حققه المدرب المصري الدكتور فتحي سليم، والذي تولى المهمة عقب إقالة طبيب لينجح الدكتور في تحقيق الفوز على طبيب في لقاء التحدي، وهو الفوز الأول أيضاً للحصن في المسابقة ليحتل الفائز المركز السادس بست نقاط وهو رصيد العربي نفسه الفائز على التعاون خلال الجولة نفسها، ويبقى مصفوت في مركزه الأخير بنقطة وحيدة بعد تعرضه لخمس هزائم متتالية.

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يمتلك كل من فريقي الذيد والتعاون 4 نقاط ويأتيان في المركزين الثامن والتاسع بعد أن خسرا معاً خلال الجولة السادسة، وتغلب حتا على الذيد، حتا بثنائية نظيفة، والعربي على التعاون 3 - 2.

وشهدت الجولة السادسة إشهار الحكام لـ 22 بطاقة ملونة منها بطاقتان باللون الأحمر خلال مباراة مسافي والعروبة بطرد عبيد الدهماني «مسافي»، وأحمد الزيودي «العروبة» وشهدت المباراة 7 بطاقات صفراء.

توقف

يتوقف دوري «الأولى» 40 يوماً لإفساح المجال لانطلاقة مباريات كاس آسيا في الإمارات اعتباراً من السبت المقبل وحتى الثاني من فبراير، وتستأنف مسابقة دوري الأولى المباريات اعتباراً من 7 فبراير بمواجهتين، تجمع الأولى الحمرية مع مسافي، والعروبة مع العربي وتقام 3 مباريات يوم 8 فبراير، ويلعب حتا مع خورفكان، والتعاون مع دبا الحصن، ومصفوت مع الذيد.

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أحرز لاعبو الفرق 14 هدفاً في الجولة السادسة. وانتهت كل المواجهات على وقع الفوز، حيث لم يكن التعادل حاضراً في 5 مباريات، ويتربع الثنائي المغربي ياسين الصالحي محترف العروبة والبرازيلي لوان دوسانتوس لاعب حتا على صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف لكل منهما، ثم الروماني ميهاي بستة أهداف، والإسباني لوبيز بأربعة أهداف.