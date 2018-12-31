«الشهور الستة».. صداع العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قبل أيام قليلة من بداية فترة الانتقالات الشتوية يسود القلق وسط الجماهير العيناوية لوجود عدد كبير من اللاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، بما يتيح لهم الرحيل عن الفريق، «انتقال حر»، على غرار ما فعله «عموري» الذي انتقل للهلال السعودي في وقت سابق من هذا الموسم، بعد دخوله فترة الشهور الستة التي تتيح له حرية الانتقال.

وطالب عدد من جماهير العين إدارة مجلس شركة الكرة بالنادي باحتواء الأمر للاحتفاظ بنجوم «الزعيم» عبر التجديد لهم في أقرب وقت قبل أن «يقع الفأس في الرأس» حسب تعبيرات البعض، وأصبح هذا الموضوع صداع العين.

وأورد «العيناوية» على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 8 من اللاعبين دخلوا فترة الشهور الستة وهم محمد عبد الرحمن «عجب» وإبراهيم دياكي، والسويدي ماركوس بيرغ، والياباني تسوكاسا شيوتاني، والبرازيلي كايو لوكاس، ومحمد أحمد، وخالد عيسى، وعامر عبد الرحمن، وريان يسلم، وعبروا عن قلقهم من رحيل أي من هؤلاء اللاعبين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وما ضاعف من مخاوف أنصار الفريق تأكيدات نادي الأهلي المصري بخصوص اتصاله بنادي العين لضم حسين الشحات إلى كشوفاته.

وتداولت جماهير العين صوراً لحسين الشحات لحظة وصوله مطار القاهرة، أول من أمس، وأشارت إلى أن اللاعب ذهب إلى القاهرة بكامل أمتعته في إشارة إلى أنه ربما لن يعود مجدداً للعين، في حين لم يتسنَ التأكّد من مصادر مسؤولة داخل نادي العين بهذا الخصوص.