يورشيتش: قدمنا عملاً رائعاً أمام العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

عبر الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق نادي بني ياس، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام العين وقاده لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وأشاد بالروح القتالية التي كان عليها لاعبو السماوي في الملعب.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: استحق فريقنا الفوز والتأهل بعد أن قدم نفسه بصورة متميزة وقام بعمل رائع، وأوضح: قلت للاعبين قبل اللقاء إنها فرصة مثالية لمواجهة العين في هذا التوقيت وعليكم أن تغتنموها، أعتقد أنهم كانوا عند حسن الظن وقاتلوا بجسارة، غير أن المشكلة التي واجهها الفريق تمثلت في اللمسة الأخيرة والختام المثالي للهجمة، لكننا في نهاية المطاف خرجنا بالمهم.

تهنئة

وأضاف يورشيتش: العين فريق كبير وقدم مستوى رائعاً تحت أنظار العالم في نسخة مونديال الأندية الأخيرة، إنهم يستحقون التهنئة والإشادة بعد أن مثلوا الدولة بصورة مشرفة، الخسارة في هذه المباراة لا تقلل من شأن هذا الفريق القوي والمتميز.

وعما إذا كان يرغب في إنقاذ موسم السماوي بالتتويج بلقب كأس الخليج العربي، عند الوصول لنصف النهائي، قال: الهدف المعلن والمتفق عليه مع الإدارة هو ترسيخ أقدام الفريق بدوري المحترفين، وعلينا أن نقوم بجهود إضافية لتحقيق التطلعات في جميع المنافسات.

وحول دعم صفوف الفريق بلاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال: سنتفق مع إدارة النادي على كل شيء، وبالطبع فإن كل ناد إذا توفرت لديه الأموال فسيرغب في أن يكون لديه أفضل اللاعبين.

يذكر أن، السماوي قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى متميز أمام العين بأرضه ووسط جمهوره على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ونجح في فرض شخصيته واستراتيجيته على الميدان بفضل ترابط خطوطه والروح القتالية العالية للاعبين، ما قاده لتحقيق الفوز بهدف دون رد وتالياً الصعود إلى نصف نهائي المسابقة.

فرص

من جانبه أوضح الكرواتي، زوران ماميتش، مدرب العين، أن فريقه لم يستفد من الفرص العديدة التي أتيحت له خلال المباراة، وقال: في كرة القدم إذا لم تستثمر الفرص للتسجيل فستستقبل أهدافاً وتخسر وهو ما حدث أمام بني ياس.

وأشار إلى أن الفريق عانى ظروفاً معقدة تمثلت في غياب ثمانية لاعبين أساسيين مع المنتخب الوطني، كما أن كلاً من: السويدي بيرغ، والبرازيلي كايو، والمصري حسين الشحات، والياباني شيوتاني، لعبوا المباراة تحت ضغوط بدنية بسبب الإجهاد الذي عانوه بعد أن لعبوا نحو 400 دقيقة في أربع مباريات بكأس العالم للأندية.

وواصل: من الناحية النفسية لم يكن سهلاً تهيئة اللاعبين وتحفيزهم للمباراة بعد المشاركة في المسابقة العالمية، ولكن هذا ليس عذراً للخسارة لأننا فريق محترف وكان ينبغي أن نتغلب على مثل هذه المؤثرات ونضع أحاسيسنا جانباً لأن كأس العالم للأندية مسابقة انتهت، وعموماً فالفريق لم يكن سيئاً في اللقاء ولكن اللاعبين لم يوفقوا في ترجمة الفرص العديدة.