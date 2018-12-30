زاناردي: الحظ ابتسم للفريق الأجدر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

عبر البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر، عن رضاه للعمل الذي قدمه للفريق طيلة الفترة التي تولى الإشراف عليه منذ إقالة الصربي ايفان يوفانوفيتش من مهامه بداية الشهر الجاري، وقال: أعتقد أننا أنجزنا عملاً رائعاً خلال الفترة القصيرة التي عملنا فيها مع الفريق، ورغم ضيق الوقت إلا أننا نجحنا في تحقيق الأهداف التي عملنا من أجلها خاصة في مسابقتي كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكان النصر حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب الوصل أول من أمس بركلات الترجيح 4-3 بعد أداء بطولي بـ 10 لاعبين طيلة 90 دقيقة بسبب طرد مدافعه مسعود سليمان في الدقيقة 29، ويدين العميد بتأهله إلى حارس مرماه إبراهيم عيسى الذي تمكن من التصدي لركلتي ترجيح.

تأهل

وأكد كايو، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام الوصل من الناحية التكتيكية ورغم النقص العددي إلا أن الفريق أوجد عدة فرص خطرة وكان الأقرب لحسم نتيجة المباراة قبل الوصول إلى ركلات الترجيح وفي النهاية الحظ ابتسم للفريق الأجدر بالتأهل على أرضية الملعب.

وأضاف: لم ننجح في التسجيل ولكن أنا فخور بما قدمه اللاعبون، وبما أظهروه من روح قتالية لتعويض النقص العددي، لقد قدمنا مباراة بطولية ونجحنا في الخروج بالنتيجة التي كنا نتطلع لها، والعبارات لا تكتفي لوصف ما نشعر به، كل اللاعبين أدوا بشكل قوي ولعبوا بطريقة منظمة.

وكشف كايو، أن النصر أدى مباراة قوية من الناحية الدفاعية طيلة 90 دقيقة بفضل التنظيم الجيد والتوازن في الأداء بين الهجوم والدفاع، مثنياً على الدور الكبير الذي قام به الاسباني ألفارو نيغريدو في عملية الضغط على الوصل والهجمات المرتدة التي كان يقودها، وأضاف: تعرضنا للموقف نفسه الذي عانينا منه في مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام بني ياس عندما تعرض لاعبنا يوهان كاباي للطرد في الشوط الأول ونجحنا في تحقيق التأهل.

مفاجأة

كما أشار البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر، إلى أن اللعب بنقص عددي أمر متوقع في كرة القدم وعلى أي فريق الاستعداد لكل المفاجآت وإعادة ترتيب صفوفه حسب ظروف المباراة، وقال: واجهنا فريقاً يملك عناصر جيدة خاصة في الوسط والهجوم، وحاول تنويع طريقة لعبه خاصة من الأطراف لاستغلال سرعة لاعبيه البرازيليين كايو وليما إلا أننا نجحنا في ايقافهما من خلال غلق المساحات.

وأوضح مدرب النصر، أن فريقه سيكون أكثر استعداداً عندما يواجه شباب الأهلي في نصف النهائي وسيحاول استثمار فترة التوقف بشكل مثالي لتجهيز فريق قادر على مواصلة المشوار بنجاح، وأن كل اللاعبين يدركون تماماً ماذا يعني أن تكون لاعباً في فريق النصر.

توفيق

من جهته، صرح حسن العبدولي مدرب الوصل أن المباراة كانت عبارة عن سجال بين الفريقين رغم أن النصر لعب ينقصه لاعب طيلة ساعة ونصف، وقال: لاعبو الوصل لم يقصروا، وحاولوا تسجيل هدف سواء من العمق أو عن طريق الأطراف إلا أن التوفيق لم يحالفنا، بشكل عامّ الفرص كانت موجودة من الجانبين ومع تقدم الوقت نزلنا بثقلنا إلى الهجوم، وبذلك تركنا مساحات استغلها النصر في خلق بعض الفرص الخطرة وهو أمر طبيعي.

وأوضح العبدولي، أن اللجنة الفنية بصدد تقييم أداء الفريق وأن استمراره في قيادة الفريق بيد الإدارة التي أصبح لديها فكرة واضحة عن كافة الأمور ولا يوجد أشياء يمكن إخفاؤها بعد خروج الوصل من كأس الخليج العربي وفقدان حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، مشيراً إلى أن الوصل سيحاول الاستفادة من فترة التوقف والعمل على تصحيح السلبيات التي عانى منها الفريق في الفترة الماضية.

إصابة ماركينيوس تتجدّد

تجددت إصابة البرازيلي ماركينيوس غابرييل خلال مشاركته في مباراة ربع نهائي كأس الخليج العربي أول من أمس أمام الوصل، وسيخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة المقبلة.

وانضم ماركينيوس إلى محمد عايض الذي سيغيب عن تشكيلة النصر لمدة لا تقل عن 3 أشهر بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الخلفية، فيما يستعيد النصر حارس مرماه أحمد شمبيه بعد شفائه من الإصابة.

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منحت إدارة النصر إجازة لمدة 10 أيام للاعبي الفريق الأول عقب تأهلهم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي أول من أمس على حساب الوصل، وسيستأنف الفريق تدريباته 8 يناير المقبل تحت قيادة الإسباني بينات سان خوسيه المدرب الجديد للعميد. وسيدخل الفريق في معسكر داخلي بالإمارات بسبب استضافة قلعة العميد جانباً من مباريات كأس أمم آسيا.

هاشم عبيد: إنجاز يحسب للاعبين

أكد هاشم عبيد مدير فريق النصر، أن تأهل الأخير إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي تحقق بجدارة في ظل الظروف التي خاض فيها العميد المباراة بعد طرد مدافعه مسعود سليمان منذ الدقيقة 29، وقال: الوصول إلى المربع الذهبي بعد 90 دقيقة بـ10 لاعبين، أمر جيد للغاية وإنجاز يحسب للاعبين أنفسهم لأنهم تحمّلوا عبئاً مضاعفاً خاصة من الناحية الدفاعية.

وأوضح عبيد، أن العبور إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، وربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة حافز لمواصلة المشوار بأكثر تفاؤل، والعمل على تصحيح بعض النقائص في فترة الانتقالات الشتوية، وأضاف: الفريق بصدد تحقيق نتائج تصاعدية، ودافع معنوي لبذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة. وشكر عبيد المدرب البرازيلي كايو زاناردي على العمل الذي قام به منذ إشرافه على الفريق.