الأهلي المصري ينتظر رداً من العين بخصوص الشحات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ما زالت إدارة الأهلي المصري لكرة القدم تنتظر رداً نهائياً من نادي العين لضم حسين الشحات لاعب فريق الكرة بالعين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد النادي الأهلاوي في بيان مقتضب على موقعه الرسمي أن إدارة التعاقدات ومنذ تكليفها بالتفاوض مع الشحات قامت بإرسال عرض رسمي لنادي العين، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، وما زالت في انتظار الرد، وأوضح البيان أن ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص العرض المقدم للاعب كلام مغلوط.

وكان الشحات نفي في تصريحات له عقب خوضه نهائي كأس العالم للأندية مع العين ضد ريال مدريد، أن يكون وصله عرض من الأهلي، موضحاً أنه يرتبط بعقد مع نادي العين ولم يخطره أحد بهذا الخصوص.

وبعد ضم اللاعب المالي حامد دومبيا لمدة موسمين قبل بداية مونديال الأندية، أصبح يتواجد في كشوفات العين 5 لاعبين أجانب هم الياباني شيوتاني، والسويدي ماركوس بيرغ، والبرازيلي كايو لوكاس، والمصري حسين الشحات، إضافة لدومبيا، ويتعين على العين أن يختار أربعة منهم للاستمرار مع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.