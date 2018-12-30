أروابارينا: الصراحة سلاحي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، أنه يتعامل بمبدأ الصراحة مع لاعبي الفريق، لتقييم المستويات خلال الفترة الماضية، وأنه يواجه أي لاعب ويتكلم معه مباشرة في حالة وجود أي أخطاء، حتى يكون التصحيح سريعاً وفورياً، لأنه كان لاعب كرة سابق، ويعلم تماماً مدى أهمية الصراحة في مثل تلك المواقف، معتبراً الصراحة سلاحه الناجح في الفريق.

وأعرب اروابارينا، عن رضائه عما حققه الفريق خلال فترة توليه المسؤولية، وأشار إلى أن فترة الإيقاف الطويلة للمسابقات المحلية، إجراء اضطراري، لا يمكن الاعتراض عليه لظروف استضافة الإمارات كأس آسيا، إلى جانب أن كل المديرين الفنيين لأندية الإمارات، وافقوا عليه، وكان ذلك قبل توليه تدريب شباب الأهلي، موضحاً أن فترة الإيقاف، ستكون إيجابية لبعض الفرق، وسلبية للبعض الآخر، وذلك وفق المستويات والنتائج التي كانت تحققها فرق المحترفين قبل بدء الإيقاف.

مجهود

وأوضح اروابارينا، أنه بعد حصول اللاعبين على فترة راحة سلبية هم في أشد الاحتياج لها، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الأخيرة، ستكون التدريبات خلال فترة التوقف، معتمدة أكثر على تطوير الجانب البدني، ليكون اللاعبون أكثر جاهزية لاستئناف المباريات.

وأشار إلى أن تحضيرات شباب الأهلي، ستكون قاصرة على التدريبات المعتادة داخل الدولة، بدون أي معسكرات خارجية، وذلك بعد التشاور والاتفاق مع إدارة النادي، خاصة وأن شباب الأهلي، لديه لاعبون كثيرون في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، وبالتالي من الصعب إقامة معسكر خارجي بدون هؤلاء اللاعبين.

قائمة جيدة

بالنسبة لما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تغييرات في صفوف شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، اعتبر أروابارينا، نفسه محظوظاً بأنه لا يقرأ مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤكداً أن لديه قائمة جيدة من اللاعبين، وطمأن الجميع انه لا تغييرات في «الميركاتو» وأنه يحرص وباقي أفراد الجهاز الفني، على بذل أقصى جهد لإخراج أفضل أداء من اللاعبين، وكشف أنه يتكلم مع إدارة النادي أسبوعياً، حول المواقف التي يتعرض لها الفريق لتقييمها.

مؤكداً أنه رغم عدم مشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يعلم ما يدور عليها من نقاشات، مازحاً بقوله، إن الناس كلها على سبيل المثال، تتكلم على ميسي في مواقع التواصل الاجتماعي.

ملف الأجانب

أشار اروابارينا، إلى أن ملف اللاعبين الأجانب عموماً مؤجل إلى نهاية الموسم، وإلى أن الجميع يبحث عن مصلحته سواء لاعب أو ناد أو مدرب، وأكد أنه كمدرب يبحث عن أفضل العناصر لتحقيق مصلحة الفريق، ولكنه في الوقت نفسه سعيد بالمجموعة الحالية.

راحة

يبدأ لاعبو شباب الأهلي، فترة إجازة سلبية لمدة أسبوع تقريباً، ويعود الفريق للتجمع يوم 5 يناير المقبل، لبدء التحضيرات للنصف الثاني من الموسم، والذي ينطلق عقب ختام كأس آسيا في الإمارات يوم 1 فبراير المقبل.