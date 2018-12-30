الوصل يقبل استقالة العبدولي

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أعلنت إدارة شركة الوصل لكرة القدم قبول استقالة المدرب الوطني حسن العبدولي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وأكدت في تغريدة عبر حساب النادي الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: مجلس إدارة شركة كرة القدم يقبل الاستقالة التي تقدم بها المدرب حسن العبدولي.

ويتوجه بالشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية، على أن تعكف لجنة الكرة في الفترة الحالية على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتفيد متابعة «البيان الرياضي»، أن الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة السابق، المرشح الأبرز للتوقيع مع الوصل، كما توجد تغييرات في صفوف اللاعبين المواطنين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تطال بعض المراكز، منها حراسة المرمى والدفاع.

وكان العبدولي تولى الإشراف على فريق الوصل خلفاً للمدرب الأرجنتيني كنتيروس الذي تمت إقالته منتصف أكتوبر الماضي، ويحتل الوصل المركز الـ12 بالدوري، كما ودع كأس الخليج العربي عقب هزيمته من النصر.