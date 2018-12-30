روزا يقترب من العودة إلى حتا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اقترب البرازيلي صامويل روزا لاعب النصر من العودة إلى نادي حتا، فريقه السابق، وأصبح اللاعب خارج حسابات فريق الكرة في قلعة «العميد» لعدم تقديمه الإضافة المطلوبة.

وكانت إدارة النصر تلقت عدّة عروض للاعب، جاءت أبرزها من أندية دبا الفجيرة واتحاد كلباء ونادي حتا، وسيكون روزا أول المغادرين للنصر بعد مواطنه يوري الذي تمّ الاستغناء عنه قبل غلق «الميركاتو الصيفي».

وسيكون اللبناني جوان العمري، وكما أشار «البيان الرياضي»، أحد أجانب الفريق في المرحلة الثانية من الموسم لتعويض غياب المدافع محمد عايض، ويتم الاستعانة به في خانة اللاعب الآسيوي في دوري أبطال آسيا.