أروابارينا: أكبر استفادة من التوقف ومقتنع بالأجانب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، اقتناعه باللاعبين الأجانب الحاليين في صفوف فريقه، قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، وأنه يفكر في الاستفادة القصوى من فترة التوقف، بعدما أنهى الفريق مبارياته في عام 2018، بالفوز على ضيفه الجزيرة 4-2 مساء أول من أمس، في دور الثمانية من كأس الخليج العربي، وتأهله إلى المربع الذهبي.

وكشف عن حصول اللاعبين على راحة، على أن يعود شباب الأهلي للتجمع يوم 5 يناير المقبل. وقال أروابارينا: «أنا مقتنع باللاعبين الأجانب قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، مع ثقتي في أن لديهم أفضل مما يقدمونه الآن، وإذا كان هناك لاعب أجنبي على مستوى عال.

ويكسب اللاعبين المواطنين خبرات أكبر، فسيتعاقد معه النادي، وإذا لم يتوفر اللاعب المناسب بحجم شباب الأهلي، فأنا مكتف بما لدينا، لأنه ليس الهدف جلب لاعب أجنبي لمجرد التغيير فقط، ويجب أن نفكر في التكلفة المالية، ونفكر أيضاً الآن في الاستفادة من فترة التوقف في شحن البطارية، لبدء العمل في الفترة التالية للتوقف».

سيطرة وتركيز

وتحدث أروابارينا عن مباراة الجزيرة، قائلاً: في البداية كان الجزيرة جيداً، وتقدم بهدف بخطأ من مدافعنا، ولم يكن التركيز لدينا جيداً أول 15 دقيقة، وبعد طرد لاعب الجزيرة، سيطرنا على المباراة، وسجلنا هدفين، وانتقلنا إلى الشوط.

والذي عاد فيه الجزيرة للتعادل، بخطأ في طريقة الدفاع، ولكننا ضغطنا بشكل منظم وبكل الخطوط، لنحرز الهدف الثالث بنفس طريقة الهجمات المرتدة والضغط على حامل الكرة، ثم استفدنا من النقص العددي للجزيرة، بعد لعب الفريق بثمانية لاعبين، ونحن لعبنا بعشرة، في تسجيل الهدف الرابع.

أيوفي وجشك

وأشاد أروابارينا، بلاعبيه أيوفي وأحمد عبد الله جشك، اللذين تقاسما الأهداف الأربعة لشباب الأهلي في مرمى الجزيرة، وقال: أيوفي اشترك والتحم كثيراً.

وكان مزعجاً طوال المباراة لدفاع الجزيرة، بعدما تكلمنا قبل المباراة حول ضرورة أن يكون الثلاثي الأجنبي، له دور إيجابي، وايوفي كان «لا يكل ولا يمل» طوال المباراة، وفي الحقيقة، الخط الأمامي كله طبق أفكار الجهاز الفني، وجشك مستقبل الشباب في الفريق، ولابد من الاستمرار على المنوال نفسه، لأنه لاعب لديه امكانيات كبيرة عليه تنميتها.

زيادة الأجانب

وعن رأي المدرب الأرجنتيني في مقترح زيادة اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين، قال: لا بد من دراسة الأمر بعناية، لأنه يوجد لاعبون مواطنون على مستوى عال، ويجب تحسين مستواهم، وخاصة تحسين الثقافة الكروية الرياضية لقطاع الناشئين والاهتمام به، وإذا اتحاد الكرة فكر في الاقتراح.

فبالتأكيد سيكون في صالح الكرة الإماراتية وتطوير مسابقاتها بتطعيم الأندية باللاعبين الأجانب، وفي رأيي الشخصي، الكرة الإماراتية تحتاج قفزة على صعيد المنتخب، لأنها ستحقق قفزة معنوية هامة على مستوى الأندية، وإذا كانت زيادة الأجانب، ستزيد من خبرات اللاعبين المواطنين، فمرحباً بها.

رضا وفخر

وفي المقابل، أكد الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة، أن مباراة فريقه وشباب الأهلي، جاءت كما توقعها تماماً، صعبة وقوية لأنها جرت أمام منافس قوي، وقال: بدأنا بشكل جيد، ونجحنا في تسجيل مبكر وسريع، ولعبنا بعدها بشكل جيد.

ولكن المباراة تغيرت تماماً، بعد طرد سياني المبكر، وهي نقطة التحول، ولم أشاهد لقطة الطرد في التليفزيون، ولا أستطيع الحكم عليها الآن، وبعدها سجل شباب الأهلي هدفين، ومنهما هدف من كرة ثابتة، سبق وحذرت منها، وتسبب هذا في إحباط اللاعبين، وتحدثت معهم بين الشوطين، وطالبت منهم القتال في كل أجزاء الملعب، وأنا فخور بما قدمه فريقي وعودتهم في الشوط الثاني.

أخطاء وإحباط

وتابع هيرتوغ: ارتكبنا خطأ في الدقائق الأخيرة وهذا وارد، وتلقينا هدفاً لنشهد دقائق عاطفية وحالات طرد من اللاعبين لأنهم كانوا محطبين.

ولكنهم تقدموا باعتذارهم لشباب الأهلي في غرف الملابس، وأنا أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة، لأنه لم يعد لدينا سوى بطولة واحدة للمنافسة عليها في الموسم الحالي، وهي دوري الخليج العربي، ولكن أهدافنا لم تتغير، وهي اللعب بقوة، وأنا راض عن الأداء أمام شباب الأهلي، وسنحصل الآن على راحة مستحقة، وسنبدأ بعدها التحضير مباريات الدوري المتبقية لنا.

سالمين خميس: أتمنى من اللاعبين نسيان الدقائق الأخيرة

أعرب سالمين خميس مدافع شباب الأهلي، عن سعادته بوصول فريقه إلى الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي، بعد الفوز على الجزيرة 4-2 أول من أمس، في دور الثمانية للبطولة، وقال: ونحن على أبواب عام التسامح في الإمارات، أتمنى من اللاعبين نسيان ما حدث في الدقائق الأخيرة من مباراتنا مع الجزيرة، وأن يكون العام المقبل، عام خير على جميع المسلمين، وأن يقدم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم.

وعن سر تفوق الجزيرة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، رغم النقص العددي في صفوفه، قال سالمين: دائماً ما يكون الفريق الناقص عددياً، لديه الحافز الأكبر على بذل الجهد، والجزيرة نجح في إدراك التعادل، قبل أن يسجل أحمد عبد الله جشك، هدفين، لنحقق الهدف المنشود بالوصول إلى الدور التالي.

جشك: نتطلع للفوز بأكثر من بطولة في الموسم

كشف أحمد عبدالله جشك لاعب شباب الأهلي، أنه وزملاءه يتطلعون إلى الفوز بأكثر من بطولة في الموسم الحالي، وأعرب عن سعادته بما يقدمه مع فريقه في الموسم الحالي، وآخرها تسجيل هدفين لفريقه في مرمى الجزيرة أول من أمس، في دور الثمانية لكأس الخليج العربي.

وقال: «الحمد لله، التفوق يأتي من الاجتهاد والانضباط، وعندما تحصل على الفرصة في مثل تلك المباريات القوية، فعليك أن تثبت للمدرب سلامة قراره، وبأنك لاعب تستحق البقاء في الملعب».

وأضاف: «لم أتواجد مع شباب الأهلي في المعسكر الخارجي، وهذا ما كان ينقصني، وطموحاتي وزملائي، الفوز بأكثر من بطولة في الموسم الحالي، لأن شباب الأهلي يستحق دائماً التواجد على منصات التتويج».