«العنابي» يقضي على مغامرة «الصقور» في 10 دقائق

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قضى الوحدة على مغامرة الإمارات وخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي بفوز كبير 5/‏0، كان العنابي الطرف الأقوى والأفضل فيها.

وقد تماسك الصقور حتى الدقيقة 34، وحرم صاحب الأرض من تهديد المرمى بشكل مباشر،، وسجل العنابي أهدافه الخمسة عن طريق يحيى الغساني ق 35، وأضاف، تيجالي الهدف الثاني ق 37، ومراد باتنا ق 41، ومع نهاية الشوط الأول أضاف حمدان الكمالي الهدف الرابع ق 45+3.

ولا شك في أن «صقور» رأس الخيمة، تأثروا نفسياً عقب إصابة الحارس علي صقر صاحب الخبرة وخروجه في الدقيقة 32، ودخل بديلاً عنه زميله مروان الخديم، ولم يستطع مواجهة الضغط المكثف من جانب العناصر الهجومية للوحدة تيجالي ومراد باتنا، واللاعب الشاب يحيى الغساني، وتمريرات الكوري ريم، وفي الشوط الثاني لم يكن هناك ردة فعل قوية سواء التصدي لضغط صاحب الأرض.

بينما اتسمت الهجمات المرتدة بالبطء، وعدم إنهائها بالشكل الصحيح، ليكتفي الوحدة بتسجيل هدف خامس عن طريق تيجالي ق 77، من ركلة جزاء، وبشكل عام اتسم الخط الخلفي للصقور بالتوتر، ما سمح للخصم بالتسجيل بأريحية.

خطوة إيجابية

وأوضح تين كات المدير الفني للوحدة أن التأهل إلى الدور قبل النهائي، جاء بجهد اللاعبين، وأنهم ترجموا الثقة الممنوحة لهم، والعمل خلال الحصص التدريبية، على أرضية الملعب، معتبراً التأهل خطوة إيجابية نحو المنافسة على لقب البطولة، التي تحتاج إلى قتال.

وتابع: سنركز بشكل جيد خلال فترة التوقف، لأنه ليس من السهل أن تفوز بهذه البطولة، وبالنسبة لي فالأهم أن نواصل بنفس التركيز والروح العالية، وأن يكون اللاعبون في قمة السعادة، ودائماً ما تكون الابتسامة مرسومة على وجوههم، قبل خوض أي استحقاق، لأنها تدل على أنهم راضون ويؤدون بأريحية، ومشيراً إلى أنه قد تحدث مع اللاعبين وأبلغهم بأنهم عندما يفوزون فإن الابتسامة ستكون حاضرة دائماً.

تحية الكمالي

وعن التحية الخاصة التي أبداها للمدافع حمدان الكمالي عند تسجيله للهدف الرابع من ركلة ثابتة قال: نعم بالفعل أبديت تحية خاصة للكمالي، وذلك على أساس أنه لاعب صاحب خبرات، وقد تعرض للإصابة، وعودته تقضي الوقوف بجانبه ومساندته معنوياً.

وعندما عاد لم يشعر بأنه مدعوم وخاصة من جانب الجماهير بسبب تراجع مستواه، ولقد أخبرته أنه لاعب كبير، وعليه العودة سريعاً، لا أقول إنه في كامل جاهزيته، لكنه في الطريق الصحيح للعودة إلى مستواه الطبيعي، وأنا بصفتي مدرباً للفريق فإنني موجود لمساعدة جميع اللاعبين.

أخطاء دفاعية

ومن جانبه أرجع التونسي جلال القادري مدرب الإمارات الخسارة إلى الأخطاء الدفاعية للفريق، بالإضافة إلى إصابة الحارس الأساسي علي صقر، بعد انقضاء نصف الساعة الأولى من المباراة.

وأضاف: حتى الدقيقة 35 كان الفريق يؤدي بشكل جيد، لكنه انهار في 10 دقائق واستطاع الوحدة ذات الإمكانيات الكبيرة والفروق التي تصبح لمصلحة لاعبيه تسجيل ثلاث أهداف، ولافتاً إلى أنه دفع بتغييرات على الناحية الهجومية، لتضييق الفارق، لكن فارق إمكانيات الخصم حالت دون ذلك.

استغلال «الميركاتو»

وشدد القادري على أهمية تقوية الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي، وأنه قد تحدث مع الإدارة وهناك تقارير فنية في هذا الصدد، وأن الفريق في حاجة إلى 5 لاعبين في الدفاع والوسط والهجوم، من أجل تحسين حالة الصقور في الموسم بشكل عام.

وإلا سيكون موضع الفريق صعباً للغاية، وأوضح القادري أن مشوار «الصقور» في كأس الخليج، تضمن بعض النتائج الإيجابية وأبرزها التأهل إلى ربع نهائي المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى أن لوائح المسابقة التي تقر بمشاركة 3 لاعبين مواليد 97، كانت أمراً إيجابياً وأنه اعتمد بشكل كبير على اللاعبين الشباب، والذين سيكون لهم دور مستقبلي كبير.