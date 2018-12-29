النصر بعشرة.. 10 على 10

المصدر: العين - طلحة عبد الله - دبي - عدنان الغربي

بعشرة لاعبين ضرب النصر موعداً مع شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، وتأهل إلى هذه المرحلة بفوزه أمس على الوصل بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي جمعتهما على استاد مكتوم بن راشد بالممزر، وانتهى الوقت، الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبي.

وكان «العميد» بتالقه طوال دقائق المباراة وركلات الترجيج 10 على 10 واستحق التاهل بجدارة، من ناحية أخري يلتقي بني ياس مع الوحدة في نصف النهائي بعد فوزه على العين 1 - 0، وسجل هدف «السماوي» حبوش صالح في الدقيقة 68، ومن المنتظر إقامة نصف النهائي يوم 7 أو 8 مارس المقبل. شهدت مباراة «العميد» و«الإمبراطور» إثارة كبيرة.

وجاء الشوط الأول سريعاً، وأضاع جاسم يعقوب من جانب النصر أبرز فرصة في الدقيقة 26 عندما سدد الكرة فوق المرمى رغم موقعه المناسب، ورد «الإمبراطور» بهجمة سريعة قادها البرازيلي كايو الذي كان قريباً من الانفراد بالمرمى قبل أن يعرقله مسعود سليمان ويتسبب في طرده (ق29) ليلعب «العميد» بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة، وفي الوقت الإضافي.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى شوط إضافي أول قدم فيه النصر أداء مرضياً رغم النقص العددي، وكان الأقرب للتسجيل من فرصتين عن طريق محمد العكبري والإسباني نيغريدو، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للنصر 4 - 3 بعد تألق الحارس إبراهيم عيسى بصده ركلتي جزاء.