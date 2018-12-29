خورفكان يهزم الحمرية ويتصدر «الأولى» وحتا وصيفاً

المصدر: خورفكان - محمد فضل

اعتلى خورفكان صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه الصعب على الحمرية الثالث بنتيجة 2 - 1 في الجولة السادسة، سجل هدفي الخور عادل صقر «ق 13 و90+6»، وللحمرية كاملي شافني «ق 46».

ورفع خورفكان رصيده إلى 15، وتجمد الحمرية عند 13 نقطة ولم يستفد العروبة من هزيمة الحمرية وسقط في فخ الخسارة أمام مسافي 2 - 1، سجل هدفي مسافي كل من الغيني سيمون والسنغالي يالي جوني «ق 47،90+4»، وللعروبة ياسين الصالحي «ق 46» وأشهر الحكم عبدالله النقبي بطاقتين حمراوين للاعب مسافي عبيد الدهماني ولاعب العروبة أحمد الزيودي.

واحتل حتا وصافة الدوري بفوزه على الذيد 2 - 0، سجل الهدفين البرازيلي دوسانتوس وخالد البلوشي في الدقيقتين 16 ،73، ووصل «الإعصار» إلى 13 نقطة بالمركز الثاني. وتقام اليوم مباراتان في ختام الجولة، ويلعب العربي مع التعاون، ودبا الحصن مع مصفوت.