شباب الأهلي والوحدة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، محمد محسن

فاز شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة 4-2 مساء أمس، على استاد مكتوم بن راشد، ضمن دور الثمانية لكأس الخليج العربي.

وصعد إلى الدور قبل النهائي للبطولة، بعد مباراة مثيرة شهدت 4 حالات طرد. سجل لشباب الأهلي أيوفي هدفين في الدقيقتين 40 و45، وأحمد عبد الله جشك هدفين في الدقيقتين 2 و5 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وللجزيرة سالمين خميس، بالخطأ في مرمى فريقه شباب الأهلي بالدقيقة 2، وناصر برازيت في الدقيقة 69.

وفي مباراة أخرى، حقق الوحدة فوزاً كبيراً على الإمارات 5/‏‏0 أمس على استاد آل نهيان في ربع نهائي كأس الخليج العربي، ليتأهل إلى الدور ما قبل النهائي، وسوف يواجه الفائز من مباراة العين وبني ياس.

انهار «الصقور» منذ الدقيقة 35، حيث سجل «العنابي» أول أهدافه عن طريق يحيى الغساني من كرة طولية أرسلها البرازيلي ليوناردو.

وفي الدقيقة 37 أضاف الأرجنتيني تيجالي الهدف الثاني، مستغلاً كرة طولية مرسلة من الكوري ريم، وسجل المغربي مراد باتنا الثالث ق41، ومع نهاية الشوط سجل حمدان الكمالي الهدف الرابع 45+4 من ركلة حرة مباشرة. وعمق البرازيلي ليوناردو جراح الخصم بإضافة الهدف الخامس من ركلة جزاء ق77.