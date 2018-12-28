العين الأفضل عربياً في استفتاء «CNN»

المصدر: دبي - علي الظاهري

حصد العين لقب أفضل نادٍ عربي حسب استفتاء CNN بالعربية.

وجاء اختيار الزعيم أفضل نادٍ في الوطن العربي بعد أن طرح الحساب الرسمي لـCNN سؤالاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الفريق العربي الذي يستحق لقب عام 2018 ليحقق العين أعلى نسبة من الأصوات بمعدل 50%،متفوقاً على الهلال السعودي الذي حصد 41%، والأهلي المصري الذي نال 6%من الأصوات والترجي التونسي، متذيل القائمة بنسبة 3%.

ورشحت غالبية الأصوات الزعيم العيناوي بعد الإنجاز العالمي ببلوغه نهائي مونديال الأندية، وحصده المركز الثاني كأول نادٍ آسيوي عربي ينال الوصافة.