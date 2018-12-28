عبد الله بن زايد يطالب بزيادة اللاعبين الأجانب

المصدر: دبي-العوضي النمر

طالب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، أسوة بالاتحاد السعودي، سعياً لرفع مستوى الدوري.

وزيادة التشويق في منافساته، خاصة بعد نجاح تجربة العين في مونديال الأندية، وقال سموه في تغريده على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي «تويتر»: «ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بزيادة عدد تسجيل اللاعبين الأجانب».

يذكر أن، اتحاد الكرة يسمح بمشاركة 4 لاعبين أجانب في دوري الخليج العربي، مع منح الفرصة للاعبين من أبناء المواطنات ولاعب من مواليد الدولة، فيما اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل فترة وجيزة، تسجيل ثمانية لاعبين أجانب في قائمة أندية الدرجة الممتازة خلال المنافسات التي تشارك فيها.

وذلك بدءاً من الموسم الرياضي المقبل، بدلاً من مشاركة سبعة لاعبين في القائمة الأساسية خلال المباريات التي تشارك فيها، ولاعب واحد في قائمة البدلاء.

تجاوب

ولقيت تغريدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تجاوباً كبيراً من مختلف الأوساط الرياضية والكروية، حيث غرد العديد من الكوادر الرياضية والجمهور الكروي، معقبين علي مقترح سموه، بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في دورينا، ووجّه المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، الشكر لسمو الشيخ عبد الله بن زايد، على دعمه ومتابعته لتطوير مسابقات اتحاد الكرة.

وقال بن غليطة: حالياً يشارك 5 أجانب في دوري الخليج العربي، ومقترح سموه في زيادة مشاركة اللاعبين الأجانب، من المؤكد سوف يتابع من قبل لجنة دوري المحترفين لدراسته وعرضه على الأندية، وكذلك الاطلاع على مخرجات النتائج الفنية للتجربة في الدوري السعودي، ومن ثم الخروج بتوصيات تطويرية للموسم المقبل.

شكر

كما غرد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، بقوله «شكراً سمو الشيخ عبد الله على هذا المقترح، الذي نتمنى أن يأخذ به اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن، وهناك وقت لذلك قبل بدء الدور الثاني من الدوري، فيما قال غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي العين: «ما ذكره سمو الشيخ عبد الله بن زايد، يستحق أن يكون على طاولة اجتماع طارئ غير عادي من اتحاد كرة القدم فوراً».