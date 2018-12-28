ديوكوفيتش وكاشانوف في «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

يبدأ نجما التنس العالميان نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال، اليوم الجمعة، مشوارهما في بطولة مبادلة العالمية للتنس والتي انطلقت منافساتها بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي أمس.

ويلتقي الصربي ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، الروسي كارين كاشانوف المصنف الـ 11 في الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام في نسختها الحادية عشرة، فيما يواجه الإسباني المخضرم رافائيل نادال المصنف الثاني على العالم، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون حامل لقب النسخة الماضية في الدور ذاته.

ويشعل الثنائي نادال حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب مبادلة للتنس (4 مرات) وديوكوفيتش العائد للمشاركة في البطولة بعد غياب 3 سنوات والفائز باللقب 3 مرات أجواء البطولة في ظل الصراع القائم بينهما على تحقيق كأس البطولة في نسختها الحالية.

وكان حامل اللقب أندرسون قد أقصى الكوري الجنوبي هيون تشونج من الدور الأول أمس بالفوز بمجموعتين مقابل واحدة وبنتيجة 6-7 و6-2 و6-1، فيما فاز الروسي كاشانوف المصنف الـ 11 على النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثامن في المباراة الثانية بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 7-6 و6-3.